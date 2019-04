So traden Sie ein kleines Konto groß!

Birger Schäfermeier hat vor 30 Jahren mit einem kleinen Tradingkonto begonnen, heute verdient er mit der Börse seinen Lebensunterhalt und gilt als einer der bekanntesten Trader Europas. Sein Konto ist weit über eine Million Euro wert. Das dies kein Zufall ist, hat er im vergangenen Jahr bei der Real Money Challenge bewiesen: Innerhalb eines Jahres tradete er 10.000 Euro auf satte 400.000 Euro hoch.

Wie er das macht und wie auch Sie mit einem kleinen Konto chancenreich an der Börse traden können, führt Birger Schäfermeier im Online-Seminar am Dienstag vor. Der Trading-Profi verrät ab 18 Uhr das Geheimnis seines Erfolgs und gibt einen detaillierten Einblick in seine besten Tradingansätze.

» Jetzt kostenlos anmelden und Trading-Tipps aus erster Hand erhalten!

Erfahren Sie am 9. April unter anderem, wie Sie mit verschiedenen Strategien erfolgreich traden können, was Sie dabei beachten sollten und wie Sie auch mit wenig Startkapital dauerhaft Erfolge umsetzen.

Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Trader können von den Gedanken und Ideen des hauptberuflichen Traders profitieren. Melden Sie sich hier kostenlos an, es lohnt sich!

» Hier zum Trading-Webinar anmelden und live dabei sein!

Ihr Experte

Birger Schäfermeier gehörte zu den ersten deutschen Tradern, als die deutsche Terminbörse vor bald 30 Jahren startete. Es war eine Zeit der Experimente, von Versuch und Irrtum. Aber es war auch eine Zeit, in der der Gründer der European Trading Academy neben den finanziellen Gewinnen einen reichhaltigen Schatz an Erfahrung sammeln konnte. Den Autor von zwei erfolgreichen Büchern über das Trading fasziniert vor allem der Aspekt des Wettkampfs beim Traden.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Shutter_M / Shutterstock.com