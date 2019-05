Online-Seminar: Langfristiger Vermögensausbau mit den besten Investments der Welt

Sein Geld selbst in die Hand zu nehmen und das erarbeitete Vermögen auszubauen, ist in Zeiten von Niedrigzinsen und Inflation unverzichtbar. Aber: Der Vermögensausbau sollte unkompliziert, ertragsstark und gleichzeitig mit vertretbarem Risiko vonstattengehen!

Tobias Kramer, der seit vielen Jahren beliebter Gesprächspartner in zahlreichen TV-Sendungen ist, stellt Ihnen im Online-Seminar am 20. Mai einen transparenten Leitfaden für Ihren langfristigen Vermögensaufbau vor. "Ich zeige Ihnen, wie Sie mit maximal 12 Top-Investmentprodukten und einem Minimum an Transaktionen Ihr Vermögen weltweit anlegen", sagte Kramer im Vorgespräch.

» Jetzt kostenlos anmelden und mehr über die besten Investments der Welt erfahren!

Lernen Sie im Webinar zwei unterschiedliche Strategien für das weltweite Investieren kennen. Tobias Kramer führt Ihnen vor, wie sein Chefredakteur Ralf Andreß und er in den zwei seit 2011 geführten Echtgeld-Depots Erfolge realisieren. "Diese Depots können Sie als Inspiration nutzen oder eins zu eins kopieren", so Kramer. "Ich stelle Ihnen konkrete Beispiele vor, mit denen Sie Ihr Depot sinnvoll ergänzen können." Darüber hinaus blickt Tobias Kramer auf die aktuelle Allokationsempfehlung von Anlageberatern und Vermögensverwaltern - und ordnet diese ein.

"Richtig sind in diesem Webinar alle, die sich ein solides Fundament für ihre Vermögensanlage wünschen", kündigte Kramer an. "Durch unsere zwei unterschiedlichen Strategien sprechen wir sowohl sicherheits- als auch ertragsorientierte Anleger an. Seien Sie also mit dabei und sagen Sie gemeinsam mit uns Niedrigzinsen und Inflation den Kampf an!" Melden Sie sich jetzt kostenlos an und nehmen Sie bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet am Webinar teil - los geht's am 20. Mai um 18 Uhr!

» Hier klicken und konkrete Tipps zum Vermögensaufbau erhalten!

Ihr Experte im Webinar

Tobias Kramer ist Herausgeber von "Der Zertifikateberater" und "DZB Portfolio", seit April 2008 ist er geschäftsführender Gesellschafter der Zertifikateberater GmbH. Er ist seit vielen Jahren regelmäßiger Gesprächspartner in zahlreichen TV-Interviews, unter anderem bei n-tv und Sat 1). Er ist außerdem als Referent und Moderator bei jährlich mehr als 25 Seminaren und Schulungen für Anlageberater, Vermögensverwalter und Privatanleger aktiv. Beim DDV-Preis für Wirtschaftsjournalisten 2015 wurde Tobias Kramer gemeinsam mit Ralf Andreß für DZB Portfolio zum Preisträger in der Kategorie "Online-Medien" gekürt. Von 2000 bis März 2008 war er in verschiedenen Positionen bei finanztreff.de tätig, zuletzt ab 2005 als Geschäftsführer. Zuvor war er von 1995 bis 1999 Individualkundenberater und Portfolio-Manager im Private Banking bei der Landesbank Berlin.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: TijanaM / Shutterstock.com