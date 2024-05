Um 18 Uhr live: Einfach Optionsscheine entdecken - Gewinnchancen in jeder Marktlage

Traden wie die Profis

Sind Sie bereit, zu traden wie die Profis und die Geheimnisse der Optionsscheine zu enthüllen? Im bevorstehenden Online-Seminar am 8. Mai decken zwei Experten alles ab, von den Grundlagen bis zur Interpretation der entscheidenden Kennzahlen. Melden Sie sich an, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern und gezielte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Die Welt der Optionsscheine ist faszinierend und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Das Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr gibt Ihnen die Gelegenheit, tief in dieses Thema einzutauchen. Erfahren Sie von den erfahrenen Experten Dominik Auricht und Christian Henke, wie Sie Optionsscheine verstehen und effektiv einsetzen können.

Der Vortrag ist darauf ausgelegt, Teilnehmern die Grundlagen von Optionsscheinen näherzubringen und aufzuzeigen, wie man diese in die eigene Anlagestrategie integrieren kann. Im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr werden aber nicht nur theoretische Grundlagen erläutert, sondern auch praktische Einblicke und Anwendungsbeispiele geboten, die es Ihnen als Teilnehmer ermöglichen, das Gelernte direkt umzusetzen.

Zudem werden effektive Strategien für den Handel mit Optionsscheinen diskutiert. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps und können ihre Fragen in interaktiven Q&A-Sessions klären, was das Verständnis und die Anwendbarkeit des Erlernten vertieft. Ob Sie Anfänger sind oder bereits Erfahrung im Finanzhandel haben, dieses Online-Seminar wird Ihr Wissen bereichern und Sie für den erfolgreichen Handel mit Optionsscheinen ausstatten. Verpassen Sie nicht die Chance, sich anzumelden und tiefere Einblicke in den Handel mit diesen spannenden Finanzinstrumenten zu gewinnen.

Ihre Experten im Online-Seminar

Christian Henke ist seit 2001 im Finanzsektor tätig und hat sich bereits seit dem Studium der Betriebswirtschaft für das Thema Technische Analyse interessiert. Nach seinem Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe) arbeitete Herr Henke als Aktienanalyst bei einer renommierten Bank in Düsseldorf. Neben der klassischen Chartanalyse gehören die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Dominik Auricht startete vor knapp 30 Jahren als Händler im Optionsscheinhandel und durchlief verschiedene Positionen als Sales und Händler in international agierenden Banken. Als Experte für Anlage- und Hebelprodukte im Team onemarkets by UniCredit bringt er die Kompetenz in der Umsetzung von entsprechenden Produktstrategien für Trading-affine Anleger mit ein. Außerdem ist er Co-Autor des Buches "Trading mit Hebelprodukten: In 5 Schritten zum erfolgreichen Trader".