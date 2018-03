Dividendenkontinuität: So finden Sie Aktien mit stabiler und hoher Dividende!

» Jetzt zum Trader-Stammtisch mit Marc Schumacher anmelden!

Dividenden-Titel sind attraktiv, wenn die Dividende für mehrere Jahre konstant bleibt oder sogar erhöht wird. Negativ-Beispiele sind RWE und E.ON: Die Aktien der beiden Versorger bieten seit Jahren hohe Dividendenrenditen auf Basis des letzten Geschäftsjahres, leider sinkt die Dividende stetig.

Um Aktien zu identifizieren, deren Dividenden beständig ansteigen, hat Trading-Profi Marc Schumacher die Kennzahl "Dividendenkontinuität" entwickelt.

Ein Beispiel: Eine Dividendenkontinuität von 10 bedeutet, dass eine Firma, die Dividendenausschüttungen seit zehn Jahren jährlich steigern oder zumindest beibehalten konnte. Einen Dividendenausfall gab es nicht.

Unter anderem ist die Münchener Rückversicherung ein verlässlicher Dividendenzahler, die Dividendenkontinuität liegt bei 34. Das Unternehmen hat also die Dividende in den vergangenen 34 Jahren mindestens gleich gehalten bzw. erhöht. Die Dividendenrendite liegt auf dem aktuellen Kursniveau bei 4,9 Prozent (Stand: 27.03.2018).

Im Webinar am Donnerstag zeigt Profi-Trader Marc Schumacher, wie Sie im finanzen.net Trading-Desk Aktien mit hoher und gleichzeitig stabiler Dividende identifizieren können.

Der Trader-Stammtisch

Im digitalen Trader-Stammtisch von TraderFox, einem Tochter­unternehmen von finanzen.net, bespricht Profi-Trader Marc Schumacher Woche für Woche live die Themen, die sich Trader und aktive Anleger Tag für Tag stellen: Welche Aktien bieten besondere Chancen? Wo wurden gerade Kauf- oder Verkaufs­signale ausgelöst? Und welche Trading-Strategien weisen aktuell über­durch­schnittliche Trefferquoten auf? Die Trader nutzen hierzu die kosten­lose Börsensoftware Trading-Desk.

