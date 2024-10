JETZT LIVE: Breakout-Daytrading mit System - Erleben Sie einen bewährten Ansatz in Aktion

Trading leicht gemacht

Erfahren Sie, wie es möglich ist, durch ein planbares System im Daytrading zu überzeugen - ohne ständige Marktbeobachtung und mit fundierten Strategien. Das Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr richtet sich insbesondere an private und nebenberufliche Trader, die trotz begrenzter Zeit und Ressourcen im kurzfristigen Handel erfolgreich sein wollen.

Daytrading erfordert normalerweise stundenlange Bildschirmpräsenz und genaue Marktkenntnisse. Viele Trader scheitern an der Herausforderung, die richtigen Handelszeiten zu identifizieren und konsistente Gewinne zu erzielen. Doch was wäre, wenn es klare Zeitfenster gäbe, in denen die Wahrscheinlichkeit für lukrative Trades deutlich höher ist? Genau das wird im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr gezeigt: René Wolfram, Vollzeit-Trader mit über 25 Jahren Erfahrung, teilt seinen zeitschonenden und erfolgserprobten Ansatz, der bereits über 8 Millionen Dollar Gewinn erzielt hat.





Das System basiert auf festen Zeitpunkten, zu denen Orders platziert werden - kein Warten auf Signale, keine Unsicherheit. Dieses planbare Vorgehen ermöglicht es, auch ohne ständige Marktüberwachung erfolgreich zu handeln. Speziell für nebenberufliche Trader bietet dies einen enormen Vorteil: Sie können die Trades vorab planen und müssen nicht den ganzen Tag am Rechner verbringen. René Wolfram erklärt im Trading-Seminar detailliert, welche Zeitfenster besonders vielversprechend sind und wie das System effektiv genutzt wird.

Ein weiteres Highlight des Online-Seminars ist ein spezielles Tool, das es erlaubt, Trades im Voraus einzugeben, sodass sogar während der Nacht gehandelt werden kann - ganz ohne persönliche Anwesenheit. Im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr wird vorgestellt, wie dieses Werkzeug die Umsetzung des Daytrading-Ansatzes erheblich vereinfacht und dabei hilft, Regelkonformität zu wahren. Profitieren Sie von fundiertem Expertenwissen und praxisnahen Tipps - der perfekte Einstieg ins erfolgreiche Breakout-Daytrading!

Dieses Online-Seminar wird Ihnen präsentiert von WH SelfInvest

Ihr Experte im Online-Seminar

René Wolfram ist seit 25 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Er verfolgt einen statistisch basierten Ansatz, bei dem sowohl Ausbruchs-, als auch Countertrend-Methoden zum Einsatz kommen. Umgesetzt werden die Strategien mit Futures. Die meisten Techniken können aber auch mit CFD umgesetzt werden. Im Jahr 2013 belegte er als erster Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship.