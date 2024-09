JETZT LIVE: Job und Börse - Trading-Strategien für Berufstätige mit wenig Zeit

Trading leicht gemacht

Sie interessieren sich für Trading, aber Ihnen fehlt im Stress des Alltags die Zeit dafür? Dann sollten Sie im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr live dabei sein. Die erfahrenen Trading-Profis Ingmar Königshofen und René Wolfram geben Ihnen wertvolle Tipps, wie auch Sie mit wenig Aufwand sinnvoll an der Börse handeln und auch von fallenden Kursen profitieren.

Trading verspricht im Optimalfall schnelle Renditen. Allerdings steht auch hier - leider wie bei vielen Dingen im Leben - die Mühe vor dem Erfolg. Neben der Arbeit, dem Beruf, Familie und Freunden fehlt vielen Menschen die Zeit, sich täglich aktiv mit dem Börsengeschehen auseinanderzusetzen. Wie Sie dennoch mit einem vollen Terminkalender renditeorientiert traden, erfahren Sie im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr!



"Die Kontogröße und die Zeit zur Umsetzung sind sensible Faktoren, wenn es darum geht, wie ein Trader seinen Handel dauerhaft erfolgreich gestaltet", erklärte Trading-Profi Ingmar Königshofen im Vorgespräch. Was das für Ihr Trading bedeutet und wie Sie optimal Ihr Depot und Ihre Zeit an der Börse einsetzen, erklärt er Ihnen gemeinsam mit René Wolfram im Trading-Seminar!

Sind Sie vielleicht noch auf der Suche nach einer profitablen Trading-Strategie, auch in Zeiten von sinkenden Kursen? Die renommierten Profi-Trader zeigen Ihnen dafür im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sowohl für Einsteiger als auch fortgeschrittene Börsianer geeignet sind. Sie haben auch klare und einfach duplizierbare Setups im Gepäck, durch die unter anderem Berufstätige von den Chancen des Tradings profitieren können.

René Wolfram ist seit 25 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Er verfolgt einen statistisch basierten Ansatz, bei dem sowohl Ausbruchs-, als auch Countertrend-Methoden zum Einsatz kommen. Umgesetzt werden die Strategien mit Futures. Die meisten Techniken können aber auch mit CFD umgesetzt werden. Im Jahr 2013 belegte er als erster Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship.



Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.