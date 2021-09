Trading-Seminar: So funktioniert CFD-Trading

Mit CFDs können Privatanleger in Werte investieren, die ihnen sonst nicht zugänglich sind - und das bei geringem Kapital­einsatz und hohem Hebel. Trader können mit dieser Anlageklasse die vollen Kursbewegungen von Aktien, Indizes, Rohstoffen oder auch Renten handeln. Steigt der DAX beispielsweise um ein Prozent, gewinnt ein Index-CFD gleich um hundert oder zweihundert Prozent an Wert.

CFD ist definiert als ein handelbarer Vertrag zwischen einem Kunden und einem Broker, die die Differenz zwischen dem aktuellen Wert einer Aktie, einer Währung, eines Rohstoffs oder eines Index und dem Wert bei Vertragsende austauschen. Was genau ein CFD ist und welche Vor- sowie Nachteile er birgt, zeigt Ihnen Bastian Priegnitz, Handelsspezialist bei EuropeFX. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

CFDs sind relativ neue Finanzprodukte, die in den letzten zehn Jahren bei den Anlegern immer mehr an Wert gewonnen haben. "Bei diesem trendigen Instrument handelt es sich um ein gehebeltes Produkt, das es ermöglicht, das Handelsengagement durch Margenhandel zu erhöhen", sagte Priegnitz Im Vorgespräch. im Trading-Seminar am 20. September zeigt Ihnen der Experte außerdem verschiedene CFD-Handelsstrategien, wie zum Beispiel Nachrichtenhandel, Skalpieren, Paar-Handel und Hedging.

Ihre Experten im Online-Seminar

Bastian Priegnitz gehört zur neuen Generation der Handelsspezialisten. Als gelernter Finanzfachmann verfolgt er aufmerksam die sich ständig ändernden Innovationen im Bereich der Finanztechnologie, meistert sie und wendet sie dann in verschiedenen Handelsstrategien an. Er nutzt eine Mischung aus seiner mehrjährigen Erfahrung in diesem Bereich und den neuesten verfügbaren Technologien wie K.I., Sozial- und algorithmischen Handel, um die Erfolgsquote zu erhöhen.

