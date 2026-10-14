Um 18 Uhr live: Webinar: 5 unbekannte Mega-Aktien am Entscheidungspunkt
Sebastian J. Kuhnert stellt heute Abend ab 18 Uhr fünf weitgehend unbekannte Aktien mit Mega-Potenzial vor, die gerade an einem entscheidenden Punkt stehen. Du erfährst, warum jetzt der richtige Moment ist, welche Marken den Ausschlag geben und wie Chance und Risiko verteilt sind. Mit Live-Fragen im Anschluss.
Die bekannten Gewinner kennt jeder. Die großen Renditen entstehen aber oft dort, wo noch kaum jemand hinschaut: bei Unternehmen, die still und leise zu Marktführern heranwachsen, bevor die breite Masse sie entdeckt.
In diesem Das erwartet dich:
Für alle, die nicht den Trends hinterherlaufen, sondern die nächsten großen Gewinner früh auf dem Radar haben wollen.
Jetzt kostenlos anmelden und Platz sichern!!
Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net ZERO.
Tipp: Verpasse kein Webinar mehr! Dein Experte im Expertentalk
Sebastian J. Kuhnert verantwortet die TraderFox Academy und leitet den Bereich Webinare & Community der finanzen.net-Gruppe. Zuvor baute er bei der Play Magnus Group die Esports-Sparte auf, die den Weg zum Börsengang des Unternehmens mitebnete, und war anschließend nach der Übernahme durch Chess.com tätig. Als Business Angel investiert er in Start-ups und gehörte unter anderem zu den ersten Investoren von HOLY Energy und an der Börse verzehnfachte sich sein Investment in SMCI. Seine Stärke: Unternehmen mit großer Story früh zu erkennen, bevor sie im Mainstream ankommen.
Für wen?
Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!
Für alle, die nicht den Trends hinterherlaufen, sondern die nächsten großen Gewinner früh auf dem Radar haben wollen.
Jetzt kostenlos anmelden und Platz sichern!!
Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net ZERO.
Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Dein Experte im Expertentalk
Sebastian J. Kuhnert verantwortet die TraderFox Academy und leitet den Bereich Webinare & Community der finanzen.net-Gruppe. Zuvor baute er bei der Play Magnus Group die Esports-Sparte auf, die den Weg zum Börsengang des Unternehmens mitebnete, und war anschließend nach der Übernahme durch Chess.com tätig. Als Business Angel investiert er in Start-ups und gehörte unter anderem zu den ersten Investoren von HOLY Energy und an der Börse verzehnfachte sich sein Investment in SMCI. Seine Stärke: Unternehmen mit großer Story früh zu erkennen, bevor sie im Mainstream ankommen.
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com