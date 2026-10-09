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Webinar: 5 unbekannte Mega-Aktien am Entscheidungspunkt

Webinar: 5 unbekannte Mega-Aktien am Entscheidungspunkt

Sebastian J. Kuhnert stellt am 15. Oktober ab 18 Uhr fünf weitgehend unbekannte Aktien mit Mega-Potenzial vor, die gerade an einem entscheidenden Punkt stehen. Du erfährst, warum jetzt der richtige Moment ist, welche Marken den Ausschlag geben und wie Chance und Risiko verteilt sind. Mit Live-Fragen im Anschluss.

Die bekannten Gewinner kennt jeder. Die großen Renditen entstehen aber oft dort, wo noch kaum jemand hinschaut: bei Unternehmen, die still und leise zu Marktführern heranwachsen, bevor die breite Masse sie entdeckt.

In diesem Das erwartet dich:

Für wen?

Für alle, die nicht den Trends hinterherlaufen, sondern die nächsten großen Gewinner früh auf dem Radar haben wollen.

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Ihr Experte im Online-Seminar

Dein Experte im Expertentalk

Sebastian J. Kuhnert verantwortet die TraderFox Academy und leitet den Bereich Webinare & Community der finanzen.net-Gruppe. Zuvor baute er bei der Play Magnus Group die Esports-Sparte auf, die den Weg zum Börsengang des Unternehmens mitebnete, und war anschließend nach der Übernahme durch Chess.com tätig. Als Business Angel investiert er in Start-ups und gehörte unter anderem zu den ersten Investoren von HOLY Energy und an der Börse verzehnfachte sich sein Investment in SMCI. Seine Stärke: Unternehmen mit großer Story früh zu erkennen, bevor sie im Mainstream ankommen.

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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