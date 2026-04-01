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Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

24.04.26 12:37 Uhr
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! | finanzen.net

Ingmar Königshofen schaut sich am 5. Mai ab 18 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten - besonders spannend in der aktuellen Marktphase!

Im finanzen.net-Webinar gibt der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Im Fokus steht außerdem die Vermittlung von Wissen rund um das Thema Derivate, welches Ingmar Königshofen als Produktmanager bei der französischen Großbank BNP Paribas und der australischen Investmentbank Macquarie erlangte, bevor er sich 2021 für die Selbstständigkeit entschied.

» Hier kostenlos für das Trading-Webinar anmelden und Profitipps erhalten!


Ingmar Königshofen ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Im Trading-Seminar führt der Börsenprofi seine Trading-Strategie vor und rundet dies durch die Auswahl geeigneter Hebelprodukte ab.

Der Profi-Trader gibt Dir als Seminarteilnehmer Tipps aus seiner eigenen Trading-Praxis. Wie sollten Trader in der aktuellen Marktsituation agieren? Wo können Anleger chancenreich investieren? Wie geht es an den Anleihemärkten weiter? Im Online-Seminar für Trading-Einsteiger und -Fortgeschrittene erhältst Du exklusive Einblicke.

» Live Trading-Tipps vom Profi erhalten und deine Frage stellen!

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von finanzen.net.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.



Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com