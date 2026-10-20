Um 18 Uhr live: Die Trend-Surfer-Strategie einfach erklärt - so funktioniert Trendfolge nach Marktphasen

Trendfolge-Webinar

20.10.26 09:37 Uhr

Trend-Surfer-Gründer Torsten Maus zeigt im Webinar heute Abend ab 18 Uhr, wie er die Trendfolge nach Darvas mit einer Steuerung nach Marktphasen verbindet, und spricht danach live mit dir über die aktuelle Marktlage und Einzelwerte deiner Wahl.

Wer an der Börse dem Trend folgt, muss nicht vorhersagen, wohin die Reise geht. Entscheidend ist, zu erkennen, wann eine Bewegung trägt und wann sie an Kraft verliert. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Zinsen, Konjunktursignale, Währungen und Rohstoffpreise eng miteinander verwoben sind, hilft ein klarer Blick auf das Zusammenspiel der Märkte. Statt auf Bauchgefühl setzen Trendfolger auf feste Regeln, um Chancen systematisch zu nutzen und Risiken zu begrenzen.

Im Webinar heute Abend um 18 Uhr stellt Torsten Maus, Gründer von Trend-Surfer und Rohstoffanalyst bei einem großen Automobilzulieferer, seine Trend-Surfer-Strategie vor. Sie verbindet die klassische Trendfolge nach Nicolas Darvas mit einer aktiven Anpassung an die jeweilige Marktphase: Im Fokus stehen Aktien, die relative Stärke zeigen und bei steigendem Handelsvolumen neue Hochs erreichen. In schwachen Börsenphasen werden der Investitionsgrad reduziert, die Cash-Quote erhöht und das Depot bei Bedarf abgesichert. Kapitalerhalt ist dabei ein zentrales Ziel des Ansatzes.

Außerdem gibt er Einblick, wie er nach neuen Trends sucht, von eigenen Aktien-Scannern bis zur Auswertung von Google-Trends als möglichem Frühindikator. Nach der Strategie-Vorstellung geht es direkt in den interaktiven Teil, und hier bestimmst du mit, worüber gesprochen wird. Wie ist die aktuelle Marktsituation einzuordnen? Welche Trends zeichnen sich bei Indizes, Aktien und Rohstoffen ab? Wie schätzt Torsten Maus einzelne Werte ein, die dich interessieren? Im Online-Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene kannst du deine Fragen live stellen und Einzelwerte zur Diskussion einbringen.

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Dein Experte im Expertentalk

Torsten Maus ist Gründer von Trend-Surfer und arbeitet als Rohstoff-Analyst bei einem großen Automobilzulieferer. Seine Schwerpunkte liegen auf der Inter-Market-Analyse und der Trendfolge. Gemeinsam mit seinem Team aus Daten-, Kapitalmarkt- und Fundamentalanalysten entwickelt er die Strategie stetig weiter und informiert Anleger offen auf wikifolio.com und trend-surfer.de.