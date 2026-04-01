TSMC: Rekordgewinne im KI-Zeitalter
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Während viele Technologieunternehmen im Rampenlicht stehen spielt ein Konzern im Hintergrund eine zentrale Rolle der digitalen Transformation
Während viele Technologieunternehmen im Rampenlicht stehen, spielt ein Konzern im Hintergrund eine zentrale Rolle der digitalen Transformation. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, ist der zentrale Produzent moderner Chips und damit ein wichtiger Baustein für Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud und Hochleistungsrechner. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark das Unternehmen aktuell wächst. Doch hinter den Rekordgewinnen steckt mehr als nur ein kurzfristiger Boom, es geht um ein Geschäftsmodell, das die gesamte Tech-Industrie strukturell verändert.
Zahlen, die den Markt dominieren
TSMC liefert aktuell Zahlen, die selbst im wachstumsstarken Halbleitersektor herausragen. Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen rund 35,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von über 35 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Gleichzeitig stieg der Nettogewinn um etwa 58 Prozent auf rund 18,2 Milliarden US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. (TSMC Earnings Call, 16.04.2026)
Die Profitabilität liegt derzeit deutlich über dem Niveau vieler vergleichbarer Halbleiterhersteller. Mit Bruttomargen von über 66 Prozent zeigt sich, wie stark die Preissetzungsmacht im Bereich der modernsten Halbleitertechnologien ausgeprägt ist.
Ein genauer Blick auf die Umsatzstruktur verdeutlicht die strategische Position des Unternehmens. Der Bereich High-Performance-Computing dominiert inzwischen mit rund 61 Prozent Anteil das Geschäft. Gleichzeitig entfallen etwa 74 Prozent der Produktion auf Chips mit Strukturgrößen von 7 Nanometer und kleiner, ein klarer Beleg für die technologische Führungsrolle von TSMC.
Fokus statt Komplexität
TSMC verfolgt ein klar abgegrenztes Geschäftsmodell. Das Unternehmen entwickelt keine eigenen Chips, sondern produziert ausschließlich im Auftrag anderer Firmen. Dieses sogenannte Foundry-Modell ermöglicht eine konsequente Spezialisierung auf Fertigungstechnologie.
Während integrierte Halbleiterkonzerne sowohl Design als auch Produktion abdecken, konzentriert sich TSMC vollständig auf die industrielle Umsetzung hochkomplexer Chiparchitekturen. Kunden liefern die Entwürfe, TSMC übernimmt die Produktion.
Ein möglicher Vorteil dieses Modells liegt in Effizienzgewinnen durch Spezialisierung und Skaleneffekte. Durch hohe Auslastung und Skaleneffekte kann das Unternehmen kontinuierlich in neue Technologien investieren und seine Marktstellung weiter ausbauen.
KI als Wachstumsmotor
Der wichtigste Wachstumstreiber ist aktuell die künstliche Intelligenz. Anwendungen wie generative KI, Cloud-Computing und datenintensive Systeme benötigen enorme Rechenleistung und treiben die Nachfrage nach Hochleistungschips massiv an.
Besonders relevant ist dabei die zunehmende Verschiebung innerhalb der Endmärkte. Während klassische Segmente wie Smartphones an Bedeutung verlieren, wächst der Bedarf an KI-optimierten Chips rasant. Unternehmen wie Nvidia, AMD oder große Cloud-Anbieter treiben diesen Trend, indem sie immer leistungsfähigere Systeme entwickeln, die auf modernste Fertigungstechnologien angewiesen sind.
Hinzu kommt, dass KI-Anwendungen nicht nur einmalige Nachfrage erzeugen, sondern kontinuierlich steigende Rechenleistung benötigen. Training, Betrieb und Skalierung von Modellen können zu einem langfristig erhöhten Bedarf führen, der sich teilweise von klassischen Technologiezyklen unterscheidet.
Investitionen im Mega-Maßstab
Um das Wachstum zu sichern, investiert TSMC massiv in neue Kapazitäten. Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen im Bereich von 52 bis 56 Milliarden US-Dollar, vor allem in fortschrittliche Fertigungstechnologien. (TSMC, 16.04.2026). Ein Großteil dieser Investitionen fließt in neue Produktionsstandorte sowie in die Weiterentwicklung modernster Fertigungsprozesse. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach Hochleistungschips langfristig bedienen zu können.
Geopolitische Unsicherheiten
Trotz der starken Position bestehen klare Risiken. Ein zentraler Unsicherheitsfaktor ist die geopolitische Lage rund um Taiwan. Spannungen in der Region könnten die globale Lieferkette erheblich beeinträchtigen. Zudem steigen die Kosten für Energie, Materialien und Produktion kontinuierlich. In einem kapitalintensiven Umfeld können solche Faktoren die Margen belasten.
Auch wenn die Nachfrage aktuell sehr robust ist, bleibt die Halbleiterindustrie grundsätzlich zyklisch und anfällig für Nachfrageschwankungen.
Fundament der digitalen Zukunft
TSMC verzeichnet derzeit eine günstige operative und finanzielle Entwicklung. Rekordgewinne, hohe Margen und eine zentrale Rolle im KI-Boom machen das Unternehmen zu einem der wichtigsten Akteure der globalen Wirtschaft. Das klar fokussierte Geschäftsmodell und die technologische Führungsrolle deuten auf nachhaltige Wettbewerbsvorteile hin. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken und steigende Investitionsanforderungen zentrale Herausforderungen.
Turbo-Optionsscheine Open-End
|
WKN
|
Basiswert
|
Typ
|
Hebel
|
Knock-Out Barriere:
|VK3P8C
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
|Call
|1,99
|185,04 USD
|VJ60AJ
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
|Put
|3,02
|487,75 USD
|VH34L6
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
|Call
|3,94
|274,75 USD
|VJ5NSL
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
|Put
|3,92
|460,23 USD
Stand: 21.04.2026 14:45 Uhr
Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt
Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden
Kennen Sie schon unsere Newsletter?
Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.
|
Wichtige Risiken:
Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.
Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.
Erhöhtes Verlustrisiko:Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).
Marktrisiko: Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können.
Währungsrisiko: Da die Währung des als Basiswert zugrundeliegenden Index nicht Euro ist und der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in anderen Währungen notieren (z.B. US-Dollar), hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Zertifikats) ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken.
Wichtige rechtliche Hinweise:
Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf künftige Wertentwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die steuerliche Behandlung von Wertpapieren beziehen. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Impressum:
Bank Vontobel Europe AG
DE-Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 00 800 93 00 93 00
Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202
E-mail: markets.deutschland@vontobel.com
Gesellschaftssitz:
Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
DE-80331 München
Aufsichtsrat: Brian Fischer (Vorsitz)
Vorstand: Thomas Fischer, Anton Hötzl, René Weinhold
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419
USt.-IdNr. DE 264 319 108
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Bankenaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
DE-53117 Bonn
Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management
Marie-Curie-Str. 24 – 28
DE-60439 Frankfurt am Main