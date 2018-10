Um 18 Uhr geht's los: +13,1% pro Jahr - so erzielen Sie höhere Renditen bei geringerem Anlagerisiko

Michael Schnoor ist Mathematiker - und zwar durch und durch. Schon seit Ende der 90er Jahre beschäftigt er sich tagein, tagaus mit der Frage, wie sich Anlage­risiken systematisch reduzieren lassen, ohne dabei die Rendite-Perspektiven zu be­einträchtigen. Die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungs­arbeit sprechen eine eindeutige Sprache: Die risiko­optimierte Zusammen­setzung eines Portfolios bietet professio­nellen wie privaten Investoren erhebliche Rendite- und Risiko-Vorteile.

Schnoors Anlagestrategie, angewandt auf markt­führende Indizes wie den MDAX, den Nikkei 225 oder den Euro Stoxx 50®, liefert in der lang­fristigen Betrachtung massive jährliche Über­renditen von 13,1­% vs. 9,0­% (MDAX), 12,9­% vs. 7,5­% (Euro Stoxx 50®) bzw. 11,7­% vs. 2,9­% (Nikkei 225). Und das bei deutlich geringerer Schwankungs­breite.

Am Donnerstag ab 18 Uhr wird Michael Schnoor live bei finanzen.net erläutern, wie Sie als Anleger Ihre Risiken minimieren und gleichzeitig die Rendite-Chancen steigern können.

Im Online-Seminar wird Michael Schnoor Antworten auf folgenden Fragen liefern:

Wie lassen sich Anlage­risiken im Portfolio reduzieren?

Wie können Anleger ein risiko-optimiertes Portfolio zusammen­stellen?

Wie reagiert ein risiko-optimiertes Portfolio auf die aktuell fragile Markt­situation?

Über Michael Schnoor

Michael Schnoor gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich quantitativ-risiko­optimierter Minimum Varianz-Strategien. Der Finanz­mathematiker ent­wickelte bereits in den 90er Jahren seinen proprie­tären Minimum Varianz-Optimierungs­algorithmus, mit dem sich Risiken von Anlage­portfolios signifikant reduzieren lassen.



Als Verant­wortlicher für das Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung setzte Schnoor Ende der 90er seinen Investment­ansatz auf die Titel des Euro Stoxx 50® in einem Spezial­fonds­mandat mit einem Anlage­volumen von 75 Mio. Euro in die Praxis um. Es folgten weitere Spezial­fonds­mandate mit bis zu 200 Mio. Euro Volumen bei der Provinzial Versicherung, der Vereins- und Westbank (heute HypoVereinsbank) und der Landesbank Berlin (LBB).



Mittlerweile hat Michael Schnoor mit seinem Partner Stefan Bülling, der im Webinar ebenfalls dabei sein wird, viel­versprechende Index­konzepte entwickelt, die in der Lage sind, markt­führende Indizes deutlich hinter sich zu lassen. Wie diese sysShares® genannten Index-Strategien genau funktionieren, erläutern Michael Schnoor und Stefan Bülling am Donnerstag ab 18 Uhr im Webinar bei finanzen.net. Sie können das Webinar bequem von Ihrem PC oder Smartphone live verfolgen. Melden Sie sich gleich hier unverbindlich an!

