Praxis-Webinar: Chancen erhöhen mit dem Vollkaskoschutz für Ihr Depot

Wer ein Auto kauft, legt in der Regel viel Wert auf eine umfängliche Versicherung. Auch Anleger sollten bei der "Versicherung" nicht sparen. Für Ihr Depot gibt es zahlreiche und individuelle Optionen zur Absicherung - wie Sie diese "Depot-Versicherung" profitabel einsetzen, erfahren Sie im finanzen.net-Webinar heute Abend ab 18 Uhr.

» Hier anmelden und von Trading-Spezialist Matthias Hüppe lernen!

Trading-Profi Matthias Hüppe von der HSBC zeigt Ihnen in der Live-Veranstaltung, wie Sie den passenden Schutz für Ihr Depot finden und wie Sie diesen ganz individuell aufbauen. Anhand konkreter Praxis-Beispiele erläutert Matthias Hüppe Absicherungsstrategien für Ihr Depot.

Melden Sie sich jetzt an und erfahren Sie, wie Sie Ihr Depot für Ihre Bedürfnisse absichern - und so Trading-Chancen erhöhen. Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone an diesem Live-Event teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

» Jetzt zum Praxis-Webinar mit HSBC-Experte Matthias Hüppe anmelden!

Ihr Experte

Matthias Hüppe hat Betriebswirtschaftslehre in Münster und Granada studiert, arbeitete schon während des Studiums für verschiedene Investment­banken und ist seit 2004 bei HSBC Trinkaus & Burkhardt tätig. Nach Stationen im Produktmarketing und Structured Product Sales verantwortet Matthias Hüppe seit November 2010 als Direktor die Abteilung Derivatives Public Distribution bei HSBC in Düsseldorf.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com