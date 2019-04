Um 19 Uhr geht's los: Der Weg zum erfolgreichen Investor (3-teilige Webinarreihe)

In dieser Webinarreihe vermittelt Ihnen Simon Betschinger, das Handwerkszeug und das Wissen, das Sie benötigen, um erfolgreich an den Aktienmärkten zu handeln. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie heute Abend um 19 Uhr an Teil 1 dieser Reihe teil - selbstverständlich kostenlos!

Simon Betschinger ist seit 1998 an den Märkten aktiv und erzielte mit seinen Trades seit 2003 in jedem einzelnen Jahr Gewinne. Mit seinem mittler­weile 20-köpfigen Team hat der Unternehmer und Herausgeber des aktien-Magazins eine Trading-Software entwickelt, die voll­automatisch Chartmuster erkennt, Ein- und Ausstiegs­signale generiert und Anleger in die Lage versetzt, ihre Trading­strategie erfolgreich umzusetzen.

Von diesem Profiwissen können Sie als Anleger in der 3-teiligen Webinarreihe "Der Weg zum erfolgreichen Investor" profitieren. Betschinger bespricht an drei Donnerstagen sowohl Anlagestrategien, die dafür geeignet sind, sehr hohe Renditen zu erzielen, als auch Anlagekonzepte, die das Ziel einer stabilen Rendite bei möglichst geringen Risiken haben - heute Abend um 19 Uhr geht's los!

Simon Betschinger ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz) sowie Geschäftsführer und Gründer der TraderFox GmbH. TraderFox hat unter anderem Technologien entwickelt, um regelbasierte Handelsansätze auf Jahrzehnte hinweg empirisch auszuwerten. Der Referent kennt daher sowohl die theoretische als auch die praktische Seite der Finanzmärkte und gibt sein Wissen in dieser Webinarreihe gebündelt und gut zusammengefasst an Sie weiter.

"Die Finanzmärkte sind auf lange Sicht betrachtet eine zuverlässige Geldvermehrungsmaschine", sagt der Tradingprofi. "Seit dem Start der industriellen Revolution haben die US-Märkte zuverlässig eine durchschnittliche reale Rendite in Höhe von 6,6% pro Jahr erzielt. Viele Anleger sind dennoch nicht erfolgreich, weil sie systematische Fehler an der Börse begehen, die durch gezielte Wissensvermittlung einfach zu vermeiden sind", so Betschinger weiter.

Am 18. und 25. April sowie am 2. Mai führt Ihnen der erfahrene Börsianer vor, wie Sie typische Anlegerfehler vermeiden und die Aktienauswahl systematisieren. Ab jeweils 19 Uhr vermittelt Simon Betschinger folgendes Wissen:

Wie viel ist eine Aktie wert? Mit dem Discounted-Cash-Verfahren lässt sich der theoretische Wert einer Aktie bestimmen.

Was es bei der Portfoliozusammensetzung zu beachten gilt!

Markt-Timing und Markt-Ampeln. Gibt es Möglichkeiten für Anleger, das Depotrisiko systematisch zu reduzieren?

Wie genau funktioniert ranglistenbasiertes Investieren und warum sollten Privatanleger unbedingt regelbasiert vorgehen?

Factor-Based-Investing: Was ist das?

Growth-Investing: So können Wachstums-Aktien gefunden werden, die heute so aussehen wie zum Beispiel Amazon im Jahr 2010.

Conservative Trend-Following: Eine Anlagestrategie, die das Risiko ganz konsequent vermeidet.

Die Anlagestrategie von Warren Buffett in einfache Regeln gepackt.

Die Levermann-Strategie: Bei dieser Methodik werden Aktien nach einem verständlichen und nachvollziehbaren Punktesystem überprüft.

Value-Aktien finden mit dem Pitroski F-Score: Der Stanford-Professor Joseph Piotroski hat ein Rating-Verfahren entwickelt, um Value-Aktien systematisch zu bewerten.

Ihr Experte Simon Betschinger

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der auto­matischen Chart­muster­erkennung, Echtzeit­signal-Generierung und der Visuali­sierung von Chart­informationen.

