Uranium Energy (UEC) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht.
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In diesem Webinar zeigt David Pieper, warum der Verkauf von Short Puts zu den einfachsten und zugleich spannendsten Stillhalterstrategien gehört. Zu Beginn erklärt er kompakt den grundlegenden Vorteil dieser Vorgehensweise: Warum Optionen auf der Unterseite häufig zu teuer bewertet sind, wie daraus ein statistischer Vorteil entstehen kann und weshalb viele Trader gezielt auf diesen Effekt setzen.
Im zweiten Teil wird ein Trade aus dem letzten Webinar detailliert besprochen. Dabei geht es um einen Short Put auf Hecla Mining Company, der erfolgreich umgesetzt wurde. Anhand dieses Beispiels wird gezeigt, warum ein früher Ausstieg bei 60 bis 70 Prozent Gewinn sinnvoll sein kann und wie sich dadurch die Kapitalrendite deutlich steigern lässt. Zusätzlich wird erklärt, warum aktives Management bei Optionen oft wichtiger ist als das Halten bis zum Verfall.
Anschließend wird im Easy Screener live nach einem neuen Setup gesucht. Für das aktuelle Webinar fiel die Wahl auf Uranium Energy Corp., einen Titel aus dem Uran-Sektor mit attraktiver Prämienrendite. Ergänzend beantwortet David praxisnahe Fragen zu Themen wie Laufzeiten, Earnings, Dividenden, Andienung und dem Rollen von Positionen. Eine kompakte Session für alle, die Optionen strukturierter und praxisnäher einsetzen möchten.
Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein:
Risikohinweis
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Nachrichten zu Hecla Mining Co.
Analysen zu Hecla Mining Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.2019
|Hecla Mining Underperform
|BMO Capital Markets
|10.05.2019
|Hecla Mining Neutral
|Cantor Fitzgerald
|01.03.2019
|Hecla Mining Neutral
|B. Riley FBR
|08.01.2019
|Hecla Mining Buy
|Canaccord Adams
|11.10.2018
|Hecla Mining Sell
|Canaccord Adams
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2019
|Hecla Mining Buy
|Canaccord Adams
|30.11.2017
|Hecla Mining Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|17.11.2017
|Hecla Mining Market Perform
|BMO Capital Markets
|24.02.2017
|Hecla Mining Market Perform
|BMO Capital Markets
|06.09.2016
|Hecla Mining Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.05.2019
|Hecla Mining Neutral
|Cantor Fitzgerald
|01.03.2019
|Hecla Mining Neutral
|B. Riley FBR
|20.07.2016
|Hecla Mining Mkt Perform
|FBR Capital
|31.05.2016
|Hecla Mining Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.05.2016
|Hecla Mining Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.2019
|Hecla Mining Underperform
|BMO Capital Markets
|11.10.2018
|Hecla Mining Sell
|Canaccord Adams
|04.08.2005
|Update Hecla Mining Co.: Sector Underperform
|CIBC World Markets
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