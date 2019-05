Aufzeichnung: So erzielen Anleger 5 % p.a. mehr als der Markt

Michael Schnoor ist einer, der sich den ganzen Tag mit Zahlen beschäftigt. Seit mehr als 20 Jahren ana­lysiert der Mathematiker riesige Mengen an Markt- und Börsen­daten, managt Spezial­fonds mit bis zu 200 Mio. Euro Anlage­volumen und entwickelt innovative Index­konzepte. Stets treibt ihn dabei die Frage um, wie Anleger ihr Anlage­risiko syste­matisch reduzieren und dabei gleich­zeitig Über­renditen erzielen können. Im Webinar bei finanzen.net erläuterte er, wie er dem Markt Jahr für Jahr im Schnitt 5 Prozent­punkte mehr Rendite entlockt.

Über Michael Schnoor

Michael Schnoor gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich quantitativ-risiko­optimierter Minimum Varianz-Strategien. Der Finanz­mathematiker ent­wickelte bereits in den 90er Jahren seinen proprie­tären Minimum Varianz-Optimierungs­algorithmus, mit dem sich Risiken von Anlage­portfolios signifikant reduzieren lassen.



Als Verant­wortlicher für das Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung setzte Schnoor Ende der 90er seinen Investment­ansatz auf die Titel des Euro Stoxx 50® in einem Spezial­fonds­mandat mit einem Anlage­volumen von 75 Mio. Euro in die Praxis um. Es folgten weitere Spezial­fonds­mandate mit bis zu 200 Mio. Euro Volumen bei der Provinzial Versicherung, der Vereins- und Westbank (heute HypoVereinsbank) und der Landesbank Berlin (LBB).



Mittlerweile hat Michael Schnoor mit seinem Partner Stefan Bülling, der im Webinar ebenfalls dabei war, viel­versprechende Index­konzepte entwickelt, die in der Lage sind, markt­führende Indizes deutlich hinter sich zu lassen. Wie diese Strategie funktioniert und in den sysShares®-Strategien von Schnoor und Bülling umgesetzt wird, erläuterten die beiden Experten im Börsen-Seminar bei finanzen.net.

