Wie funktioniert ein Fonds- oder ETF-Sparplan?

Mit einem Fondssparplan kaufen Anleger Monat für Monat Anteile an einem Investment­fonds. Bei ETF-Sparplänen ist das Prinzip das gleiche, wobei die Anleger nicht in gemanagte Investment­fonds sondern in börsen­notierte Indexfonds investieren. Viele Banken bieten Sparpläne bereits ab 50 Euro pro Monat an - jedoch nicht selten nur auf hauseigene Fonds.

Video: Wie funktioniert ein ETF Sparplan?

In diesem kurzen Video-Tutorial erläutern wir, wie Sparpläne funktionieren, welche ETFs für einen Ansparplan interessant sind, worauf Sie vor dem Abschluss achten sollten und wie Sie eine geeignete Depotbank finden.

» Video: Wie funktioniert ein ETF-Sparplan?

