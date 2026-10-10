Vom DAX bis Gold: Futures-Optionen – das unterschätzte Werkzeug für Ihr Trading

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Viele Anleger kennen Aktienoptionen – doch Futures-Optionen bleiben häufig außen vor. Dabei eröffnen sie den Zugang zu einigen der wichtigsten Märkte der Welt: DAX, Euro-Bund, S&P 500, Nasdaq, Rohöl oder Gold. Gerade im Schlussquartal 2026, wenn Volatilität, Notenbanksignale und mögliche Jahresendrallyes die Märkte bewegen, können Futures-Optionen einen besonders flexiblen Werkzeugkasten bieten.

In unserer neuen dreiteiligen Webinarreihe „Futures-Optionen: Vom Fundament zu den Weltmärkten“ zeigt Optionsprofi Markus Herfert, wie dieses Instrument funktioniert und worauf es in der Praxis ankommt. Am 12. Oktober starten Sie mit den Grundlagen: Unterschiede zu Aktienoptionen, Margin, Kontraktgrößen und Laufzeiten. Am 19. Oktober stehen DAX, Euro-Bund und weitere europäische Märkte im Fokus. Zum Abschluss geht es am 26. Oktober an die großen US-Futures-Märkte mit E-mini S&P 500, Nasdaq, Rohöl und Gold.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht trockene Theorie, sondern praxisnahe Strategien, mögliche Einkommensansätze mit Optionsprämien und konkrete Marktbeispiele. Sie erfahren, welche Besonderheiten Futures-Optionen mit sich bringen, wie Liquidität und Handelszeiten eine Strategie beeinflussen und worauf Sie beim Einsatz unbedingt achten sollten.

Drei Abende, ein klarer roter Faden und die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an einen erfahrenen Optionshändler zu stellen. Die Termine sind jeweils montags, 12., 19. und 26. Oktober 2026 von 19:00 bis 20:00 Uhr.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und entdecken Sie, welche Möglichkeiten Futures-Optionen für Ihr Trading eröffnen können!





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.