JETZT LIVE: So investieren Sie jetzt in die Energiewende

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien können auch Sie als Privatanleger einen entscheidenden Teil beitragen, nämlich vor allem dann, wenn Sie Ihr Geld mit einem langfristigen Anlagehorizont investieren und so die entstehende Finanzierungslücke zum Ausbau der erneuerbaren Energien schließen. Doch: Wie können Sie Mogelpackungen unter den Investmentprodukten vermeiden und Ihr Geld selbstbestimmt lenken? Crowdinvesting macht es möglich. Dazu erfahren Sie Genaueres im Online-Seminar am heutigen Abend ab 18 Uhr. Denn hier investieren Sie in ganz konkrete Projekte, die die ökonomische Wende nachweislich vorantreiben. Neben dem positiven Einfluss Ihrer Investition auf die Energiewende erhalten Sie attraktive Renditen.

Im Deutschen Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Klimaschutz als zentrale Querschnittsaufgabe der Bundesregierung bezeichnet und davon können Sie auch profitieren, wie Sie im Online-Seminar heute Abend erfahren werden. Denn bis 2045 muss Deutschland klimaneutral sein. Die Bundesregierung setzt auf technische und gesellschaftliche Innovationen sowie milliardenschwere Investitionen in klimafreundliche Wohnungen, Schienenwege, E-Ladepunkte, erneuerbare Energie, Stromnetze und vieles mehr.

Im Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr erklärt Crowdinvesting-Spezialist und Head of Organisation bei WIWIN Felix Auspurg, warum Crowdinvesting ein tatsächlicher Treiber der Energiewende ist, wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder Einzelne von uns und worauf Sie bei der Auswahl Ihrer Investitionen achten sollten.

Ihr Experte im Online-Seminar

Felix Auspurg verantwortet als Head of Operations die Bereiche Projektmanagement und Business Development bei WIWIN und hat so direkten Einfluss auf die Ausgestaltung unserer Finanzprodukte. Schon während seines Studiums (Betriebswirtschaftslehre und Energiewirtschaft) in Bayreuth, Kalifornien und Darmstadt beschäftigte sich Felix Auspurg mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel. Dabei konnte er insbesondere im Bereich der Finanzierung von erneuerbaren Energien Erfahrungen im In- und Ausland sammeln.

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattformen für nachhaltige Investments und vermittelt Kapital an Projektinhaber in den Bereichen nachhaltige Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Weiterhin ist WIWIN Advisor eines Impact Aktienfonds.

