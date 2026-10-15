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Währungs-Webinar

BRICS-Aufstieg – das Ende von Euro & Dollar: Geld weg oder hohe Profite?

BRICS-Aufstieg – das Ende von Euro & Dollar: Geld weg oder hohe Profite?

Ex-Investmentbanker und Währungsexperte Jürgen Wechsler zeigt im Webinar am 22. Oktober ab 18 Uhr, wie der Aufstieg der BRICS die globale Geldordnung verändert und was das für Dollar, Euro, Rohstoffe und dein Vermögen bedeuten kann. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

Vor unseren Augen formiert sich eine neue Währungsordnung zwischen West und Ost. Die BRICS-Staaten stehen kaufkraftbereinigt inzwischen für rund 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, sichern sich gezielt den Zugriff auf strategische Rohstoffe und bauen ein eigenes Finanzsystem auf, das an Dollar und Euro vorbeiführt. Die Kapitalmärkte beginnen sich zu teilen – und für Anleger stellt sich die Frage, was diese Verschiebung für das eigene Vermögen bedeutet.

Im Webinar am Donnerstag, 22. Oktober 2026 ab 18 Uhr ordnet Währungsexperte Jürgen Wechsler die Entwicklung ein. Der ehemalige Investmentbanker blickt auf über 30 Jahre Praxis an den Geld- und Währungsmärkten zurück und zeigt, welche Folgen der Aufstieg der BRICS für Dollar, Euro und die globalen Kapitalströme haben kann.

Jürgen Wechsler geht im Online-Seminar den entscheidenden Fragen auf den Grund: Stehen Dollar und Euro tatsächlich vor dem Ende ihrer Vormachtstellung? Welche Transformation kommt auf das Kapital der Anleger zu? Droht der Zugang zu lebenswichtigen Rohstoffen enger zu werden? Und welche Investmentsegmente könnten von der neuen Ordnung profitieren?

Du erhältst Einblicke aus der Praxis eines langjährigen Währungsprofis und erfährst, worauf es beim Vermögensschutz und bei der Diversifikation in einer sich teilenden Finanzwelt ankommt. Im Anschluss beantwortet der Referent live deine Fragen.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von WH Selfinvest.

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Ihr Experte im Online-Seminar

Jürgen Wechsler war Ex-Investmentbanker in führender Position beim Währungs Global Player Nr. 1, mit über 20% weltweiten Marktanteil. Er hat über 30 Jahre praktische Erfahrung an den Geld- und Währungsmärkten. Zudem ist er Amazon Bestseller Autor , vom ERFOLGMagazin mehrfach in den vergangenen Jahren ausgezeichnet als Top-Experte im D/A/CH-Raum zum Thema Vermögensschutz und Speaker auf über 80 Kongressen.

Jürgen Wechsler weiß, wie die Märkte wirklich funktionieren, welche Strategien Vermögen nachhaltig und effizient aufbauen und wie Anleger optimal diversifizieren. Heute gibt er sein Wissen an Menschen weiter, die bereit sind, Verantwortung für ihr Vermögen zu übernehmen.

Bildquellen: CHIEW / Shutterstock

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