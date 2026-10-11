Nie wieder hilflos im Börsencrash: Diese Optionsstrategie schützt dein Depot

Webinar

11.10.26 13:07 Uhr

Maya Chaudhuri von SheInvest zeigt dir im Live-Workshop am 18. Oktober ab 18 Uhr, wie du mit einer statistisch erfolgreichen Optionsstrategie dein Depot absicherst, Renditen in jeder Börsenphase erzielst und dich Schritt für Schritt zur fortgeschrittenen Optionshändlerin entwickelst.

• Der kostenfreie Workshop wird von finanzen.net und Trader Fox präsentiert, mit Tipps zur sicheren Nutzung von Optionen und zur Steigerung der finanziellen Unabhängigkeit, insbesondere für Frauen.

• Im Webinar zeigt Expertin Maya Chaudhuri eine konkrete Einstiegstrategie in Optionen und erklärt, wie man sich vom Anfänger zur fortgeschrittenen Händlerin entwickelt.

• Optionen ermöglichen es, in verschiedenen Marktphasen Renditen zu erzielen, Kosten für Absicherungen zu minimieren und vor Börsencrashs zu schützen, was jedes Portfolio bereichern kann.

Durch die Möglichkeit, Renditen in verschiedensten Börsenphasen zu erzeugen, Absicherungen kostengünstig abzubilden und Schutz vor einem Crash zu schaffen, kann jedes Portfolio mit Optionen bereichert werden. Auch Einsteiger können diese Möglichkeiten nutzen, aber Wissen und Sorgfalt sind Pflicht. Wenn man das respektiert und bereit ist, zu lernen, sind Optionen dank marktneutraler Strategiemöglichkeiten der Schlüssel zu einem nachhaltigem Erfolg.

Im Live-Workshop zeigt Optionsexpertin und Marktanalystin Maya Chaudhuri eine konkrete Einstiegsstrategie in Optionen und erklärt, wie du dich von dort zur fortgeschrittenen Optionshändlerin weiterentwickeln kannst. Du hast erfahren, wie du dein Depot vor einem Börsencrash schützen kannst und dabei gleichzeitig Renditen in verschiedensten Marktphasen erzielst.

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Dieser Workshop wird dir präsentiert von finanzen.net und Trader Fox.

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.