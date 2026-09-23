Um 18 Uhr live: Aktive ETFs - Aktive Strategie trifft auf ETF-Effizienz

Webinar

23.09.26 15:37 Uhr

Markus Doerr, Dr. Felix Armbrust und Edmond Kaiser von DWS zeigen heute Abend ab 18 Uhr, wie aktive ETFs wie die Xtrackers Enhanced Active ETFs und der Xtrackers Global Growth Leaders Kosteneffizienz mit gezielter Titelselektion verbinden.

• Der Fokus liegt auf dem Xtrackers Global Growth Leaders ETF, der gezielt in disruptive Innovatoren investiert, wobei Wachstums- und Bewertungsfaktoren sowie Venture-Capital-Regeln bei der Titelauswahl eine Rolle spielen.

• Im Webinar am 24. September erklären Experten der DWS, wie aktive ETFs in der Praxis funktionieren und warum kleine, verlässliche Zusatzerträge langfristig einen großen Unterschied im Anlageergebnis machen können.

• Active ETFs kombinieren die Kosteneffizienz und Handelbarkeit von ETFs mit gezielter Titelauswahl, um zusätzliche Erträge zu erzielen, insbesondere in Märkten mit wachstumsstarken, disruptiven Innovatoren außerhalb der Mega-Caps.

Passive Indexfonds bilden Märkte ab, wie sie sind - aktive ETFs wollen mehr: Sie verbinden die Kosteneffizienz und Handelbarkeit eines ETFs mit gezielter Titelauswahl, die zusätzliche Erträge erschließen soll. Gerade in einem Marktumfeld, in dem sich Wachstumschancen zunehmend abseits der bekannten Mega-Caps finden, gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung.

Im heutigen Webinar ab 18 Uhr zeigen Markus Doerr, Senior Product Specialist Equities & SQI bei der DWS, Dr. Felix Armbrust, CFA, Portfolio Manager bei der DWS, sowie Edmond Kaiser, Client Coverage Analyst Xtrackers bei der DWS, wie aktive ETFs in der Praxis funktionieren. Im Fokus stehen die Xtrackers Enhanced Active ETFs sowie der Xtrackers Global Growth Leaders Active ETF, den Felix Armbrust selbst verantwortet.

Markus Doerr erläutert, wie bereits geringe, aber verlässliche Zusatzerträge über lange Zeiträume einen großen Unterschied für das Anlageergebnis machen können. Felix Armbrust gibt anschließend Einblicke in den Ansatz des Xtrackers Global Growth Leaders: Der Fonds investiert gezielt in disruptive Innovatoren jenseits der etablierten Mega-Caps. Du erfährst, warum Wachstum und Bewertung gemeinsam in die Titelselektion einfließen und wie eine Faustregel aus dem Venture Capital bei der Auswahl der Titel hilft.

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Deine Experten im Webinar

Markus Doerr ist seit 1997 im Unternehmen und aktuell als Senior Product Specialist Equities & SQI bei der DWS tätig. Zuvor hatte er verschiedene Führungs- und Spezialistenfunktionen in den Bereichen Multi Asset, Produktmanagement und Investmentstrategie bei DWS Investments und der Deutschen Bank AG inne. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung bei der Deutschen Lufthansa AG. Er ist Diplom-Kaufmann und CEFA (Certified European Financial Analyst).

Dr. Felix Armbrust, CFA, ist seit 2022 als Portfolio Manager bei der DWS tätig. Er promovierte an der Universität Stuttgart zu Anwendungen von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Finanzbereich und beschäftigte sich dabei schon früh mit Sprachmodellen und Large Language Models. Als Portfolio Manager verantwortet er unter anderem den Xtrackers Global Growth Leaders.



Edmond Kaiser ist seit 2024 bei der DWS tätig und arbeitet als Client Coverage Analyst Xtrackers mit Schwerpunkt auf der Betreuung von Discretionary Portfolio- und Fundmanagern. In seiner Rolle steht er im kontinuierlichen Austausch mit Portfolio Managern, Fondsselektoren und Vermögensverwaltern in Deutschland und begleitet diese bei Fragestellungen rund um aktive und passive Investmentlösungen. Er hält einen Master of Science in Finance der Stony Brook University in New York, wo er mehrere Jahre lebte und studierte.