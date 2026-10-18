DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.039 +0,9%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Webinar

Um 18 Uhr live: Nie wieder hilflos im Börsencrash: Diese Optionsstrategie schützt dein Depot

Um 18 Uhr live: Nie wieder hilflos im Börsencrash: Diese Optionsstrategie schützt dein Depot

Maya Chaudhuri von SheInvest zeigt dir im Live-Workshop heute Abend ab 18 Uhr, wie du mit einer statistisch erfolgreichen Optionsstrategie dein Depot absicherst, Renditen in jeder Börsenphase erzielst und dich Schritt für Schritt zur fortgeschrittenen Optionshändlerin entwickelst.

Durch die Möglichkeit, Renditen in verschiedensten Börsenphasen zu erzeugen, Absicherungen kostengünstig abzubilden und Schutz vor einem Crash zu schaffen, kann jedes Portfolio mit Optionen bereichert werden. Auch Einsteiger können diese Möglichkeiten nutzen, aber Wissen und Sorgfalt sind Pflicht. Wenn man das respektiert und bereit ist, zu lernen, sind Optionen dank marktneutraler Strategiemöglichkeiten der Schlüssel zu einem nachhaltigem Erfolg.

Im Live-Workshop heute Abend um 18 Uhr zeigt Optionsexpertin und Marktanalystin Maya Chaudhuri eine konkrete Einstiegsstrategie in Optionen und erklärt, wie du dich von dort zur fortgeschrittenen Optionshändlerin weiterentwickeln kannst. Du hast erfahren, wie du dein Depot vor einem Börsencrash schützen kannst und dabei gleichzeitig Renditen in verschiedensten Marktphasen erzielst.

Jetzt kostenlos anmelden und Platz sichern!!


Dieser Workshop wird dir präsentiert von finanzen.net und Trader Fox.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Expertin im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Bildquellen: Andrey Popov / Shutterstock

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.