Neu: Wochenendhandel mit finanzen.net ZERO & Baader Trading - jetzt auch samstags handeln

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Als Kunde unseres Brokers finanzen.net ZERO handelst du jetzt auch samstags Aktien, ETFs und Fonds - ermöglicht durch Baader Trading.

Mehr Zeit für Deine Investmententscheidungen

Kursrelevante News oder Marktbewegungen warten nicht bis Montag. Mit dem neuen Wochenendhandel bist du direkt handlungsfähig und kannst ab sofort auch samstags von 14 bis 19 Uhr auf aktuelle Nachrichten und Marktchancen reagieren, statt bis zum nächsten Börsentag warten zu müssen. Ermöglicht wird das durch Baader Trading, die Investmentbank hinter finanzen.net ZERO, bei der du jetzt noch länger handeln kannst.

Darum kannst Du den Wochenendhandel auch mit finanzen.net ZERO nutzen

Wenn Du Dein Depot bei finanzen.net ZERO führst, profitierst du automatisch vom Wochenendhandel: Die Baader Bank ist die konto- und depotführende Investmentbank hinter finanzen.net ZERO. Sie verwaltet Deine Verrechnungskonten und Depots und sorgt für die Ausführung Deiner Wertpapierorders. Deshalb kannst Du den erweiterten Wochenendhandel über Baader Trading auch als finanzen.net ZERO Kunde ohne Umwege nutzen: einfach, bequem und ohne den Broker wechseln zu müssen.

Übrigens: Bei finanzen.net ZERO bleibst du auch unter der Woche flexibel: Über gettex kannst Du börslich montags bis freitags von 7:30 bis 23:00 Uhr handeln.

Informiere Dich jetzt über Baader Trading und den Wochenendhandel bei finanzen.net ZERO!

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Wochenendhandel bei finanzen.net ZERO