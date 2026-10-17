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Wochenendhandel mit Finanzen invest & Baader Trading - jetzt auch samstags handeln

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Wochenendhandel mit Finanzen invest & Baader Trading - jetzt auch samstags handeln

Als Kunde unseres Brokers Finanzen invest handelst du jetzt auch samstags Aktien, ETFs und Fonds - ermöglicht durch Baader Trading.

Mehr Zeit für Deine Investmententscheidungen

Kursrelevante News oder Marktbewegungen warten nicht bis Montag. Mit dem neuen Wochenendhandel bist du direkt handlungsfähig und kannst ab sofort auch samstags von 14 bis 19 Uhr auf aktuelle Nachrichten und Marktchancen reagieren, statt bis zum nächsten Börsentag warten zu müssen. Ermöglicht wird das durch Baader Trading, die Investmentbank hinter Finanzen invest, bei der du jetzt noch länger handeln kannst.

Darum kannst Du den Wochenendhandel auch mit Finanzen invest nutzen

Wenn Du Dein Depot bei Finanzen invest führst, profitierst du automatisch vom Wochenendhandel: Die Baader Bank ist die konto- und depotführende Investmentbank hinter Finanzen invest. Sie verwaltet Deine Verrechnungskonten und Depots und sorgt für die Ausführung Deiner Wertpapierorders. Deshalb kannst Du den erweiterten Wochenendhandel über Baader Trading auch als Finanzen invest Kunde ohne Umwege nutzen: einfach, bequem und ohne den Broker wechseln zu müssen.

Übrigens: Bei Finanzen invest bleibst du auch unter der Woche flexibel: Über gettex kannst Du börslich montags bis freitags von 7:30 bis 23:00 Uhr handeln.

Informiere Dich jetzt über Baader Trading und den Wochenendhandel bei Finanzen invest!

Mehr zu Baader Trading erfahren

Wochenendhandel bei Finanzen invest

Bildquellen: Baader Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.