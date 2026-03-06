Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip

Wissenschaftlich fundiert

Über 3500 Prozent Rendite seit 2012! Lerne im Webinar die Umbrella-Strategie kennen. Entdecke Hypervation und das Ampelsystem von wikifolio-Star Richard "Ritschy" Dobetsberger für dein Depot!

Die historischen Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Eine Durchschnittsrendite von über 30 Prozent pro Jahr und ein Gesamtzuwachs von mehr als 3.500 Prozent seit dem Jahr 2012 beweisen die Stärke eines klaren Systems. Im Rahmen dieses exklusiven Webinars für Anleger jeder Erfahrungsstufe wird detailliert aufgezeigt, wie die vielfach ausgezeichnete Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger funktioniert und wie dieser Ansatz für den eigenen Vermögensaufbau genutzt werden kann.

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An der Börse reicht es längst nicht mehr aus, lediglich auf gute Unternehmen oder kurzfristige Trends zu setzen. Der wahre Hebel für außergewöhnliche Renditen liegt genau in der Schnittmenge von beidem. Das sogenannte Hypervation-Prinzip verbindet echte Innovation und disruptives Potenzial mit der Dynamik eines Markthypes. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr erfährst du, wie exakt die Phase identifiziert wird, in der substanzieller Fortschritt auf steigendes Interesse und starkes Kursmomentum trifft.

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Zusätzlich verlangt langfristiger Erfolg nach strikten Regeln und eiserner Disziplin. Der Selektionsprozess der Umbrella-Strategie filtert globale Aktien mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar und konzentriert sich auf ein stark fokussiertes Portfolio von nur sechs bis zwölf ausgewählten Unternehmen. Da jedoch auch die beste Titelauswahl ein strenges Risikomanagement erfordert, wird das praxisnahe Ampelsystem vorgestellt. Basierend auf technischen Indikatoren wie dem RSI, dem MACD und den Bollinger Bändern liefert dieses System glasklare Signale für Einstiege, warnt frühzeitig vor besonderen Marktentwicklungen und begrenzt durch konsequente Stop-Loss-Marken mögliche Verluste. Wie das alles funktioniert, erfährst du live im Webinar für neugierige Anleger direkt vom Erfinder der Strategie!

Die Aufzeichnung wird nur angemeldeten Zuschauern und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von wikifolio.

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Dein Top-Trader im Webinar

Richard "Ritschy" Dobetsberger schloss 2007 sein Studium der Molekularbiologie an der Universität Wien ab. Ergänzt wurde seine Ausbildung durch politikwissenschaftliche Inhalte in Wissenschaftskommunikation und Grundlagen der Politikwissenschaften. 2016 folgte der Abschluss eines MBA-Studiums an der Webster University in Wien und San Diego. Parallel zu seiner über 15-jährigen Tätigkeit in wissenschaftlichen Abteilungen der pharmazeutischen Industrie und inspiriert von wissenschaftlichen Publikationen sowie methodischer Analyse entwickelte Richard "Ritschy" Dobetsberger die UMBRELLA-Strategie - einen Ansatz, der naturwissenschaftliche Denkweisen mit wirtschaftspolitischem Verständnis und strukturiertem Risikomanagement verbindet. Heute ist er nicht nur als privater Investor und Social Trader aktiv, sondern auch als Unternehmer. Sein Motto: "Numquam retro! & Die Veränderung ist die einzige Konstante!"