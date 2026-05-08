DAX25.706 +0,4%Est506.383 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 -0,7%Nas25.122 +2,8%Bitcoin55.627 -1,0%Euro1,1515 -0,1%Öl87,87 -1,3%Gold4.077 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
adidas A1EWWW Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Naher Osten im Fokus: DAX startet fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple und Amazon melden Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- HENSOLDTs Auftragsbestand auf Rekordhoch
Top News
Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock Lehren aus der Krise: Erste Erkenntnisse aus dem Iran-Krieg und dem globalen Energieschock
Ungezügelte KI: Die Gewinner des neuen Wettrüstens Ungezügelte KI: Die Gewinner des neuen Wettrüstens
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

30-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 20 Jahren

31.07.26 08:50 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.