Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

vor US Jobdaten - Dax taucht ab

neue Spannungen USA - China

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Nach dem kräftigen Auf und Ab am Donnerstag startet der Dax heute nahezu unverändert, dreht dann aber zügig ins Minus.. Renditen der US Bonds bleiben hoch und könnten durch einen guten Jobmarkt am Nachmittag noch befeuert werden

Die Angst vor unerwartet schnell steigenden Zinsen hat die Wall Street am Donnerstag ordentlich Punkte gekostet. Die Rekordrally der vergangenen Tage fand mit dem größten Tagesverlust seit fast zwei Monaten ein jähes Ende.

In Asien belasten weiter die Spannungen zwischen den USA und China. China agiert angeblich gezielt gegen Trump - China weist den Vorwurf zurück. Vor allem Technologiewerte erlitten deshalb in Asien zum Wochenschluss teils herbe Kursverluste. Lenovo brachen fast 20 Prozent ein.

Am deutschen Aktienmarkt rutscht mit Stratec Biomedical ein ehemaliger Wert aus dem TecDax zweistellig ins Minus, nachdem der Laborgerätehersteller seine Aktionäre mit gesenkten Jahreszielen verschreckt hatte.

Nach Diesel- kommt Luftgipfel

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) berät mit einigen Landes-Verkehrsministern und Vertretern der Flug-Branche über Verbesserungen im Luftverkehr. Die Fluggäste waren in diesem Sommer weitaus stärker als in früheren Jahren von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Ein Drittel der Flüge ist verspätet oder annulliert. Airlines müssen fast eine Milliarde Schadenersatz an Passagiere leisten. Der Flugverkehr muss effizienter werden.

Musk stänkert gegen SEC

Tesla -Chef Elon Musk tritt in der Auseinandersetzung mit der US-Börsenaufsicht SEC nochmal nach. Auf Twitter beschimpfte er die SEC als ?Shortseller Enrichment Commission? (statt Securities and Exchange Commission) und scherzte, der ?Namenswechsel? sei ?so treffend!?. Shortseller wetten gegen bestimmte Aktien und mit Shortseller liegt Musk seit je über Kreuz. Mit seinem Tweet ?Taking private? hat er den Shortsellern mächtigen Schaden zugefügt und musste in der Folge den Verwaltungsrat von Tesla verlassen.

Spionage Chips bei Apple und Amazon

Wo ist James Bond, wenn man ihn braucht..? Angeblich haben Amazon und Apple bei ihren Servern Spionage Chips aus China entdeckt. Mit diesen Chips können Angreifer die Kontrolle über die Server bekommen. Apple und Amazon weisen den Bloombergbericht als Fabel zurück. Allerdings ist dieser Bericht sehr detailreich. Sehr mysteriös. Sollte dieser Angriff echt sein, trifft er die HighTech Branche ins Mark.

Börse Stuttgart TV

Die Schuldenkrise in Italien hatte vergangene Woche zum Einknicken geführt - heute hören wir, dass sich Italien doch kompromissbereit zeigt. Doch die Erholung bleibt aus, der Markt gibt nach. Das liegt vor allem daran, dass die US Bonds deutlich höher rentieren. Eine Entwicklung, die noch nicht am Ende steht, sagt Andreas Lipkow, Experte Comdirekt

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15604

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, lag am Vormittag mit 50 Punkten immer wieder deutlich im Plus. Anleger setzten auf einen stärkeren Dax. Doch der Leitindex hat ihnen heute bis zur Mittagszeit diesen Gefallen nicht getan. Derivate Anleger stellten vor dem Wochenende ihre Positionen glatt.

Trends im Handel

Nach einer Empfehlung werden Knock-out-Puts auf Alibaba gekauft. Anleger sehen hier wohl schwächere Kurse im Zuge der Handelsstreitigkeiten mit den USA.

Kurz vor dem Wochenende trennen sich Anleger von Calls auf Dialog Semiconductor, nachdem diese über Tage hinweg auf der Käuferseite gestanden waren.

Put Optionsscheine auf Continental wurden heute überwiegend verkauft, Anleger nehmen Gewinne mit.

