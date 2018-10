Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Nach Zweijahrestief: Dax stabilisiert sich weiter

Anleger bleiben nervös

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Der Dax stabilisiert sich weiter: Seit Handelsbeginn steht er trotz schwacher Vorgaben und schwachem ZEW Index leicht im Plus. Am Dienstag war er abgesackt bis auf 11.459 Punkten auf den tiefsten Stand seit Januar 2017, hatte sich dann aber gefangen und schaltete um auf Erholung. Doch Anleger bleiben nervös und halten sich zurück. Die berühmte Kuh ist noch nicht vom Eis.

Die US-Börsen sind mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Der Dow Jones gab nach um 0,35 Prozent auf 25 250,55 Punkte und bleibt damit schwach im Oktober.

Kurz vor der anstehenden Flut von Quartalsberichten und Ausblicken auf den Rest des Jahres halten sich Investoren bedeckt. Zahlen kommen heute u.a. von Morgan Stanley und Goldman Sachs.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China, politische Spannungen in Nahost sowie die langsam Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal halten die Investoren auch an den Börsen Asiens in Atem. Die Kurse finden keine gemeinsame Richtung. In Japan ging es moderat nach oben, die Kurse in China fallen überwiegend.

Bier könnte infolge des Klimawandels knapp und teurer werden. Bei einem ungebremsten Anstieg der Temperaturen würden sich die Bierpreise weltweit im Schnitt verdoppeln, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt ?Nature Plants?. Verantwortlich sei das häufigere gleichzeitige Auftreten von Dürre- und Hitzeperioden während der Wachstumszeit von Gerste, was das Angebot an der Brauzutat verknappen würde.

Audi muss 800 Millionen Diesel Bußgeld zahlen

Die Staatsanwaltschaft München hat der VW -Tochter Audi in der Dieselaffäre ein Bußgeld von 800 Millionen Euro aufgebrummt. Audi hat den Bescheid akzeptiert. Erst im Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeld über eine Milliarde Euro gegen Volkswagen verhängt, das der Konzern ebenfalls annahm.

Das Bußgeld werde sich unmittelbar auf das Ergebnis des VW-Konzerns auswirken, auch Audi senkte seine finanziellen Ziele für das laufende Jahr.

Super Musk - Tesla wird zur Spielekonsole

Noch läuft Teslas Hoffnungsträger Model 3 nicht so richtig, da reißt Elon Musk schon neue Baustellen auf. Musk tüftelt offenbar in größerem Stil daran, die Bordcomputer in Teslas Elektroautos zu Videospielkonsolen umzurüsten. Musk hat Spieleentwickler aufgerufen, sich bei Tesla zu bewerben. Es gehe um Spiele, die Touchscreen, Handy und Auto zusammenführen. Der jüngste (April)Scherz: So soll bald auch ein hauseigener Tequila namens ?Teslaquila? an den Start gehen.

Mehr Ernsthaftigkeit wünschen sich Investoren und die Börsenaufsicht: bislang ist Tesla chronisch defizitär und einige Analysten sehen eher Kapitalbedarf.

Gewinnwarnung bei Talanx

Hohe Schäden in der Industrieversicherung durchkreuzen die Gewinnpläne des Versicherungskonzern Talanx (HDI). Der Vorstand unter dem neuen Talanx-Chef Torsten Leue rechnet für 2018 nur noch mit einem Überschuss von rund 700 Millionen Euro. Bisher hatte er rund 850 Millionen Euro angepeilt. Die Aktie verliert deutlich.

Talanx ist der Mehrheitseigner des weltweit viertgrößten Rückversicherers Hannover Rück, der für 2018 einen Nettogewinn von mehr als einer Milliarde Euro anpeilt. Hier stehen allerdings noch mögliche Belastungen durch die jüngsten Wirbelstürme in den USA aus

Börse Stuttgart TV

Immerhin! Es ist zwar (noch) nicht wirklich viel, doch zumindest ein klein wenig konnte der Goldpreis von den jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkte profitieren. Geht jetzt vielleicht mehr? Kann vielleicht das Edelmetall noch eine kleine Jahresendrally aufs Parkett legen? Viele Gold-Anleger würden sich freuen, denn das Gesamtjahr war bislang alles andere als erfreulich? Eine Einschätzung von Daniel Rauch, LBBW Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=15635

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit deutlichen Ausschlägen um die Null-Linie. Anleger versuchen heute antizyklisch von der Pendelbewegung um 11.630 Punkte im Dax zu profitieren.

Trends im Handel

Nach Empfehlungen werden Knock-out-Calls auf Aurora Cannabis gekauft. Auch bei Calls auf Gold greifen Anleger beherzt zu.

Call Optionsscheine auf Netflix wurden auch heute überwiegend gekauft, Anleger folgen hier weiter einer Empfehlung.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)