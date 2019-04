Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Charttechnischer Widerstand voraus

Ruhiger Wochenauftakt

Nachdem das deutsche Aktienbarometer in der vergangenen Woche wieder die Marke von 12.000

Punkten und damit ein neues Jahreshoch erklommen hatte, verläuft der Wochenstart in ruhigen

Bahnen. Bei 11.980 Zähler verliert der DAX 0,2 Prozent.

Ähnlich zurückhaltende Anleger sind auch in den USA zu beobachten. Am Freitag hatte der Dow

Jones dank eines soliden US-Arbeitsmarkts noch 0,2 Prozent höher geschlossen bei 26.424

Punkten. Damit fehlen ihm nur noch rund 500 Punkte oder 2 Prozent bis zu seinem Höchststand von

Anfang Oktober 2018 (26.952 Punkte). Am Montag allerdings sind die Futures auf Dow, S&P und

Nasdaq allesamt rund 0,3 Prozent schwächer und lassen auch in den USA auf Gewinnmitnahmen

schließen.

Widerstand voraus heißt es beim Blick auf die Marke von rund 12.104 Punkten, die aktuell noch

rund 150 Punkte entfernt ist. Seit Jahresanfang hat der DAX rund 13 Prozent gewonnen. Auf dem

Weg zu neuen Jahreshoch, gilt es jetzt aber erst den nächsten technischen Widerstand zu

überwinden.

Ölpreise klettern auf 5-Monats-Hoch

Die Aufwärtsbewegung am Ölmarkt hält an und die Preise sind am Morgen auf den höchsten Stand

seit 5 Monaten geklettert. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet 70,45 US-Dollar.

Beobachter verweisen auf die Förderbremse der Opec, die Sanktionen gegen den Iran und Venezuela

die das Angebot verknappten, aber auch auf den guten US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Dieser

hatte die Sorgen vor einer Rezession gebremst.

BMW: Rückstellung wegen drohendem Bußgeldbescheid

Aufgrund des drohenden Bußgeldbescheids der EU-Kommission im laufenden Kartellverfahren wird

BMW eine Rückstellung von einer Milliarde Euro bilden. Wie der DAX Konzern mitteilte, wird die

Summe das Ergebnis im ersten Quartal belasten und die Ebit-Marge werde nunmehr um 1 - 1,5

Prozentpunkte unter dem bisherigen Korridor von sechs bis acht Prozent erwartet.

Brüssel wirft BMW und anderen deutschen Autoherstellern vor, in wettbewerbsbeschränkender Art

und Weise zusammengearbeitet zu haben. BMW hat erklärt, sich gegen die Vorwürfe mit allen

Mitteln wehren zu wollen. Die Aktien der Autobauer legen am Montag gegen den Trend weiter zu.

BMW und Volkswagen sind zwei Prozent im Plus, Daimler 1,5 Prozent.

Nach 5:0 Klatsche - Borussia Dortmund Aktie unter Druck

Die hohe Niederlage gegen Bayern München am Samstag hinterlässt auch an der Börse Spuren. Die

Aktie des Bundesligisten verlor am Morgen rund fünf Prozent, konnte die Verluste bis zum

Nachmittag auf einen Abschlag von 2,5 Prozent wieder eingrenzen. Mit der Niederlage haben die

Bayern nun die Tabellenführung übernommen, liegen allerdings nur einen Punkt vor dem BVB.

Trotzdem herrscht große Skepsis, ob das Team von Lucien Favre sich den Titel nach der

Niederlage noch holen wird.

Börse Stuttgart TV

Pünktlich zur Finanzmesse Invest zeigen sich nicht nur Dax sondern auch der Bitcoin von ihrer

starken Seite. Und das soll auch so weitergehen, sagt Achim Matzke, Leiter Technische Analyse

Commerzbank. ?Das wird eine sehr gute zweite Jahreshälfte? so der Experte bei Börse Stuttgart

TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/dz2jOQY4P6A

Euwax Sentiment Index

An der EUWAX ist heute kein klarer Trend zu erkennen. Das Stimmungsbarometer pendelte vom

positiven ins negative Terrain und notiert zur Mittagszeit nahe der Null-Linie.

Trends im Handel

Mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 25,69 Euro setzt die Evotex-Aktie am Montag die Gewinne der

vergangenen Wochen fort. Mit dem Erklimmen eines neuen 18-Jahres-Hochs sind in Stuttgart

vermehrt Gewinnmitnahmen in Investments auf die Biotech-Aktie zu beobachten (u.a. WKN MF1GEK).

