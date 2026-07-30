Adidas nach Q2-Zahlen im Fokus
30.07.26 16:23 Uhr
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Starkes Umsatzwachstum trifft auf höhere Kosten und einen vorsichtig eingeordneten Jahresausblick
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.