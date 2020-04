Agentur - Ölförder-Länder beraten am Montag über Stabilisierung der Preise

Moskau (Reuters) - Die großen Öl-Förderländer (Opec+) wollen einem Medienbericht zufolge am Montag über ihre weitere Förderpolitik beraten.

Dazu sei eine Video-Konferenz geplant, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria am Freitag unter Berufung auf das Energieministerium Aserbaidschans. Es werde erwartet, dass alle Länder der Opec+ daran teilnehmen würden und dass über eine Stabilisierung der Preise am Ölmarkt diskutiert werde.

Am Öl-Markt gibt es heftige Schwankungen. Auf den Preisen lastet ein Streit zwischen Saudi Arabien und Russland um die Frage von Förder-Kürzungen. Zudem wird die Weltwirtschaft durch die Corona-Krise ausgebremst, was die Öl-Nachfrage schmälert. Am Donnerstag waren die Öl-Preise indes so deutlich in die Höhe geschossen wie noch nie. Die Sorte Brent etwa hatte sich um bis zu 47 Prozent verteuert, allerdings auf niedrigem Niveau. Auslöser war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, in dem Förder-Streit vermitteln zu wollen. Am Freitag gaben die Preise wieder nach.