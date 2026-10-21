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Allianz SE – Gegenreaktion im Chart

In eigener Sache

Die Aktie von Allianz hat gestern eine Gegenreaktion auf die Kursverluste vom Montag gezeigt.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allianz SE-7-Monats-Chart Stand: 21.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Im Chart der Allianz-Aktie war es in der vergangenen Woche (+4,1%) zu einer Erholungsbewegung gekommen. Dabei schoben sich die Notierungen an das Zwischentief vom 9. September heran, trafen dort jedoch auf einen Widerstand. In der Folge setzten die Kurse zum Wochenbeginn zunächst um 1,8% zurück, konnten sich dank der Aufwärtsreaktion am gestrigen Dienstag (+1,3%) aber oberhalb der 100-Tage-Linie behaupten.

Ausblick: Die Allianz-Aktie wurde zuletzt zwischen dem GD50 auf der Ober- und der 100-Tage-Linie auf der Unterseite gehandelt. Damit befinden sich die Kurse derzeit in einer Konsolidierungsphase. Das Long-Szenario: Um nun neue Impulse freizusetzen, müssten die Notierungen jetzt zuerst über die Doppelhürde aus dem Tief vom 9. September (434,00 EUR) und der kurzfristigen 50-Tage-Linie (435,31 EUR) ausbrechen. Darüber sollte auf die September-Abwärtstrendgerade geachtet werden, die im Augenblick auf dem Niveau von 447,00 EUR bremsend wirken dürfte. Gelingt auch dort der Break, wären die nächsten Widerstände am Hoch vom 17. September (452,40 EUR) und am aktuellen Rekordhoch bei 454,60 EUR zu finden. Im Fall neuer historischer Höchststände wäre der Weg anschließend zunächst frei von charttechnischen Hindernissen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen die 100-Tage-Linie (424,19 EUR) weiterhin im Fokus. Fällt die Aktie unter die mittelfristige Trendlinie zurück, müsste erneut auf das derzeitige Oktober- und auf das September-Tief (408,60 EUR bzw. 408,50 EUR) geachtet werden. Darunter könnte sich Raum für eine weitere Abwärtsbewegung bis zum Chartbereich aus der 400-Euro-Marke, der 200-Tage-Linie (398,99 EUR) und dem Januar-Top (396,00 EUR) eröffnen.

Allianz SE-5-Jahres-Chart Stand: 21.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 21.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,34% 5 Tage 1,91% 20 Tage 0,33% 52 Wochen 22,37% im Oktober 3,68% im Jahr 2026 10,52% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 454,60 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,06% 52-Wochentief 338,80 Abstand zum 52-Wochentief 27,39% Allzeithoch 454,60 Abstand zum Allzeithoch -5,06% Trend 200-Tage-Linie 398,99 Abstand 200-Tage-Linie 8,17% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 424,19 Abstand 100-Tage-Linie 1,75% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 435,31 Abstand 50-Tage-Linie -0,85% Status (kurzfristig) abwärts Allianz SE-Trend-Chart Stand 21.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants