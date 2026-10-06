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Allianz SE – Kleines Doppeltief im Chart?

In eigener Sache

Nach dem festeren Wochenschluss konnte sich die Aktie von Allianz gestern wieder an die 100-Tage-Linie heranschieben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allianz SE-7-Monats-Chart Stand: 06.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von Allianz war in der zweiten Septemberhälfte unter Druck geraten und im Tief bis auf 408,50 EUR zurückgefallen. Nach einem ersten Erholungsversuch drehten die Kurse in der vergangenen Woche erneut nach unten, konnten sich aber – dank der festeren Sitzung am Freitag (+1%) – zunächst oberhalb des Vormonatstiefs halten. Zum gestrigen Wochenbeginn ging es schließlich an die mittelfristige Trendlinie heran, die mit einem Endstand bei 419,20 EUR (+0,7%) jedoch noch nicht überboten wurde.

Ausblick: Im Chart der Allianz-Aktie ist jetzt ein kleines Doppeltief entstanden, für dessen Vollendung allerdings weitere Kursgewinne nötig wären. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste zunächst der GD100 überboten werden, der im Augenblick bei 419,82 EUR verläuft. Darüber würde das Vorwochenhoch in den Fokus rücken, das bei 427,60 EUR eine Trigger-Marke bildet. Gelingt dort der Break, könnten die Notierungen im Anschluss an den Widerstandsbereich aus dem Zwischentief vom 9. September (434,00 EUR) und der kurzfristigen 50-Tage-Linie (437,64 EUR) heranlaufen. Danach sollte auf das Niveau um 443,90 EUR (= das Top vom 6. August) geachtet werden. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie hingegen unter das September-Tief bei 408,50 EUR zurück – womit die jüngste Stabilisierung nur eine Zwischenerholung darstellen würde –, wären weitere Abgaben bis zur runden 400-Euro-Marke möglich. Nur wenig tiefer würden sich die Blicke dann auf die langfristige 200-Tage-Linie (397,10 EUR) richten, die zusammen mit dem Januar-Top (396,00 EUR) stützend wirken dürfte. Kommt es an dieser Haltezone nicht zu einer Gegenreaktion (Stichwort: Pullback), könnte das kleine Gap vom 15. Juni geschlossen werden.

Allianz SE-5-Jahres-Chart Stand: 06.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 06.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,72% 5 Tage -1,48% 20 Tage -6,30% 52 Wochen 15,48% im Oktober 0,70% im Jahr 2026 7,35% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 454,60 Abstand zum 52-Wochenhoch -7,79% 52-Wochentief 338,80 Abstand zum 52-Wochentief 23,73% Allzeithoch 454,60 Abstand zum Allzeithoch -7,79% Trend 200-Tage-Linie 397,10 Abstand 200-Tage-Linie 5,56% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 419,82 Abstand 100-Tage-Linie -0,15% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 437,64 Abstand 50-Tage-Linie -4,21% Status (kurzfristig) abwärts Allianz SE-Trend-Chart Stand 06.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants