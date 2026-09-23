Videocast – Allianz SE: Rückfall unter die Trendlinie

Allianz SE – Rückfall unter die Trendlinie

Die Aktie von Allianz ist am gestrigen Dienstag mit einem Tagesverlust von 3,4% auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allianz SE-7-Monats-Chart Stand: 23.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach einer dreimonatigen Sommerrally (+18,1%) war die Allianz-Aktie Anfang September bis auf das neue Rekordhoch bei 454,60 EUR gestiegen. Ein erster Rücksetzer wurde zwar zunächst von der 50-Tage-Linie aufgefangen, allerdings drehten die Notierungen nach einer kurzen Zwischenerholung am vergangenen Donnerstag (-1,7%) erneut nach unten ab. Am gestrigen Dienstag kamen schließlich weitere Kursverluste von 3,4% hinzu, womit die kurzfristige Trendlinie klar unterboten wurde.

Ausblick: Mit einem Endstand von 430,20 EUR hat die Allianz-Aktie den gestrigen Handel auf dem Tagestief beendet. Das Short-Szenario: Weitet sich die Korrektur aus, wäre auf der Unterseite ein Test des Haltebereichs aus dem Zwischentief vom 30. Juli (426,30 EUR) und dem Zwischenhoch vom 10. Juli (425,50 EUR) möglich. Darunter sollte anschließend auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (416,13 EUR) geachtet werden, bevor sich unterhalb des Tiefs vom 15. Juli (412,50 EUR) weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 400,00 EUR eröffnen könnte. Im Fall eines solchen Kursverlaufs müsste zudem mit einem Rücksetzer an das Januar-Hoch bei 396,00 EUR oder die 200-Tage-Linie gerechnet werden, die im Augenblick bei 395,33 EUR verläuft. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung wäre hingegen zunächst der Re-Break am Zwischentief vom 9. September bei 434,00 EUR notwendig. Danach müsste es zurück über den GD50 (438,53 EUR) gehen, ehe das Top vom 6. August bei 443,90 EUR bremsend wirken dürfte. Kommen die Kurse über diese Hürde hinaus, wären die nächsten Widerstände am Vorwochenhoch (452,40 EUR) und am aktuellen Rekordhoch zu finden.

Allianz SE-5-Jahres-Chart Stand: 23.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 23.09.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -3,35% 5 Tage -3,24% 20 Tage -4,40% 52 Wochen 23,55% im September -4,57% im Jahr 2026 10,17% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 454,60 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,37% 52-Wochentief 338,80 Abstand zum 52-Wochentief 26,98% Allzeithoch 454,60 Abstand zum Allzeithoch -5,37% Trend 200-Tage-Linie 395,33 Abstand 200-Tage-Linie 8,82% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 416,13 Abstand 100-Tage-Linie 3,38% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 438,53 Abstand 50-Tage-Linie -1,90% Status (kurzfristig) abwärts Allianz SE-Trend-Chart Stand 23.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants