Allianz SE – Rückfall unter die Trendlinie
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Videocast – Allianz SE: Rückfall unter die Trendlinie
Allianz SE – Rückfall unter die Trendlinie
Mittwoch, 23. September 2026
Die Aktie von Allianz ist am gestrigen Dienstag mit einem Tagesverlust von 3,4% auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nach einer dreimonatigen Sommerrally (+18,1%) war die Allianz-Aktie Anfang September bis auf das neue Rekordhoch bei 454,60 EUR gestiegen. Ein erster Rücksetzer wurde zwar zunächst von der 50-Tage-Linie aufgefangen, allerdings drehten die Notierungen nach einer kurzen Zwischenerholung am vergangenen Donnerstag (-1,7%) erneut nach unten ab. Am gestrigen Dienstag kamen schließlich weitere Kursverluste von 3,4% hinzu, womit die kurzfristige Trendlinie klar unterboten wurde.
Ausblick: Mit einem Endstand von 430,20 EUR hat die Allianz-Aktie den gestrigen Handel auf dem Tagestief beendet. Das Short-Szenario: Weitet sich die Korrektur aus, wäre auf der Unterseite ein Test des Haltebereichs aus dem Zwischentief vom 30. Juli (426,30 EUR) und dem Zwischenhoch vom 10. Juli (425,50 EUR) möglich. Darunter sollte anschließend auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (416,13 EUR) geachtet werden, bevor sich unterhalb des Tiefs vom 15. Juli (412,50 EUR) weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 400,00 EUR eröffnen könnte. Im Fall eines solchen Kursverlaufs müsste zudem mit einem Rücksetzer an das Januar-Hoch bei 396,00 EUR oder die 200-Tage-Linie gerechnet werden, die im Augenblick bei 395,33 EUR verläuft. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung wäre hingegen zunächst der Re-Break am Zwischentief vom 9. September bei 434,00 EUR notwendig. Danach müsste es zurück über den GD50 (438,53 EUR) gehen, ehe das Top vom 6. August bei 443,90 EUR bremsend wirken dürfte. Kommen die Kurse über diese Hürde hinaus, wären die nächsten Widerstände am Vorwochenhoch (452,40 EUR) und am aktuellen Rekordhoch zu finden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|WA2JCA
|312,58
|3,61
|Open End Turbo Call
|WA1ZYS
|354,24
|5,54
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA8XKG
|549,83
|3,63
|Open End Turbo Put
|WA94FS
|509,24
|5,51
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-3,35%
|5 Tage
|-3,24%
|20 Tage
|-4,40%
|52 Wochen
|23,55%
|im September
|-4,57%
|im Jahr 2026
|10,17%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|454,60
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-5,37%
|52-Wochentief
|338,80
|Abstand zum 52-Wochentief
|26,98%
|Allzeithoch
|454,60
|Abstand zum Allzeithoch
|-5,37%
|Trend
|200-Tage-Linie
|395,33
|Abstand 200-Tage-Linie
|8,82%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|416,13
|Abstand 100-Tage-Linie
|3,38%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|438,53
|Abstand 50-Tage-Linie
|-1,90%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.