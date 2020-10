Wertpapiere des US-Internetgiganten Alphabet (ehemals Google) präsentieren sich in dieser Woche wieder äußerst stark und tendieren mit großen Schritten gen Norden. Damit könnte ein unmittelbarer Gipfelsturm starten und die Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen.

Aber bereits nächste Woche (Stichtag 29. Oktober) legt der Tech-Konzern frische Quartalszahlen auf den Tisch und muss die Vorschusslorbeeren auch fundamental untermauern können. Technisch ist der Kursverlauf stimmig, die dieswöchige Wochenkerze präsentiert sich bislang als bullischer Hammer, die anfängliche Schwächephase konnte abgeschüttelt werden. Auch trug der Support um 1.530 US-Dollar zu einer Trendfortsetzung bei und lässt nun einen Gipfelsturm erahnen. Für negative Impulse könnte dagegen der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen sorgen, derzeit preisen die Märkte einen Wahlsieg des Amtsinhabers Trump ein, unter dem Herausforderer Biden rechnen Marktbeobachter mit Abschlägen.

Licht und Schatten

In den wenigen verbleibenden Tagen bis zur US-Wahl könnte das Papier von Alphabet noch weiter hochziehen, die nächsten Ziele lassen sich bei 1.643 und an den Jahreshochs bei 1.730 US-Dollar bei der bullischen Variante ableiten. Voraussetzung wäre hierfür aber ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb der Kursmarke von 1.587 US-Dollar. Ein bärisches Szenario dagegen skizziert einen möglichen Abverkauf der Alphabet-Aktie zurück auf das Unterstützungsniveau bei 1.530 US-Dollar. Darunter müssten jedoch erneut der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 1.410 US-Dollar (steigend) und der dort verlaufende kurzfristige Aufwärtstrend als Unterstützung zum Einsatz kommen. Volatil dürfte es aber weiterhin an den Märkten zu gehen.

Widerstände: 1.615; 1.630; 1.650; 1.671; 1.708; 1.730 US-Dollar

Unterstützungen: 1.587; 1.575; 1.549; 1.530; 1.510; 1.471 US-Dollar

Alphabet in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.01.2020 – 22.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US02079K3059

Alphabet in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.10.2015 – 19.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US02079K3059

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar.

Der Beitrag Alphabet – Aktie startet schon wieder durch erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).