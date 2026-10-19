Videocast – Alphabet Inc. C: Wechsel in den Abwärtstrend?

Alphabet Inc. C – Wechsel in den Abwärtstrend?

In eigener Sache

Mit einem Tagesverlust von 2,3% hat die Alphabet-C-Aktie am Freitag die 200-Tage-Linie erneut unterboten.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Alphabet Inc. C-7-Monats-Chart Stand: 19.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Trotz des Anstiegs auf ein neues Oktober-Hoch ist die C-Aktie von Alphabet auch in der vergangenen Woche per Tagesschluss nicht über die 350-Dollar-Marke hinausgekommen. Vielmehr steht weiterhin die langfristige 200-Tage-Linie im Fokus, die am Donnerstag ein weiteres Mal getestet und zum Wochenschluss sogar knapp unterboten wurde. Dabei fielen die Notierungen um 2,3% auf 336,91 USD zurück, womit auf Wochensicht ein Minus von 3,2% zu Buche steht.

Ausblick: Die Alphabet-C-Aktie befindet sich nach wie vor in einer Seitwärtsphase, wobei sich das Chartbild zuletzt wieder deutlich eingetrübt hat. Das Short-Szenario: Unterhalb der langfristigen Trendlinie (339,13 USD) sollte nun zunächst auf die Juli-Aufwärtstrendgerade geachtet werden, die im Augenblick bei 334,42 USD verläuft. Verlieren die Notierungen diesen Halt und drehen auch nach einer Schließung des Gaps vom 11. September bei 330,39 USD nicht wieder nach oben, müsste mit einem Test des September-Tiefs bei 325,63 USD gerechnet werden. Darunter wäre die nächste Unterstützung auf dem Niveau des Juli-Tiefs (314,89 USD) zu finden, ehe sich die Blicke auf die Kurslücke vom 8. April und die 300-Dollar-Marke richten würden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite haben sich hingegen die drei Trendlinien (GD200, GD50 und GD100) bei den Widerständen einsortiert. Kommen die Kurse auch über die 350-Dollar-Marke und das Vorwochenhoch (355,25 USD) hinaus, müsste danach die Doppelhürde aus der Mai-Abwärtstrendgerade und dem September-Top (359,98 USD) überboten werden. Darüber könnte sich dann Raum für einen Anstieg bis zum Zwischenhoch vom 16. Juni (373,60 USD) oder dem August-Top bei 381,81 USD eröffnen.

Alphabet Inc. C-5-Jahres-Chart Stand: 19.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 19.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -2,32% 5 Tage -3,15% 20 Tage -2,18% 52 Wochen 32,75% im Oktober -1,12% im Jahr 2026 7,36% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 404,47 Abstand zum 52-Wochenhoch -16,70% 52-Wochentief 244,67 Abstand zum 52-Wochentief 37,70% Allzeithoch 404,47 Abstand zum Allzeithoch -16,70% Trend 200-Tage-Linie 339,13 Abstand 200-Tage-Linie -0,65% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 348,39 Abstand 100-Tage-Linie -3,30% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 341,45 Abstand 50-Tage-Linie -1,33% Status (kurzfristig) abwärts Alphabet Inc. C-Trend-Chart Stand 19.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants