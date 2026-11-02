Videocast – Amazon.com: Tagesumkehr nach dem Kurssturz

Amazon.com – Tagesumkehr nach dem Kurssturz

Die Amazon-Aktie ist nach Vorlage der Q3-Zahlen am Freitag unter Druck geraten, konnte sich vom Tagestief jedoch wieder deutlich erholen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Amazon.com-7-Monats-Chart Stand: 02.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: In einer Reaktion auf die am Donnerstagabend nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen war es bei der Aktie von Amazon am Freitag zu einem schwachen Handelsstart gekommen. Im Tief fielen die Notierungen sogar bis auf 229,36 USD zurück, ehe eine Intraday-Erholung einsetzte. Mit einem Endstand bei 240,35 USD wurde das zwischenzeitliche Tagesminus von 5,9% zwar auf 1,4% eingedämmt, dennoch gingen die Kurse unterhalb der 200-Tage-Linie aus dem Handel.

Ausblick: Nach der Schließung des großen Gaps vom 31. Juli richten sich die Blicke im Chart der Amazon-Aktie zunächst auf die langfristige Trendlinie. Das Long-Szenario: Können die Notierungen an die Tagesumkehr vom Freitag anknüpfen, müsste zuerst der GD200 (aktuell bei 243,40 USD) zurückerobert werden. Dabei sollte es auch über das September-Tief gehen, das bei 244,30 USD zusätzlich bremsend wirken dürfte. Darüber würde das Gap vom Donnerstag mit der 100- und der 50-Tage-Linie (251,80 USD bzw. 254,28 USD) in den Fokus rücken, bevor sich weiteres Erholungspotenzial bis zum Oktober-Top bei 265,34 USD eröffnen könnte. Auf dem Weg dorthin müsste zuvor allerdings noch die offene Lücke vom 22. Oktober geschlossen werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung dagegen jetzt am Tagestief vom Freitag (= das Oktober-Tief) bei 229,36 USD angetragen werden. Darunter sollte auf den doppelten Halt aus dem Juli- und dem Juni-Tief bei 226,17 USD bzw. 225,55 USD geachtet werden. Unterbieten die Notierungen dieses Niveau, wäre eine Schließung des offenen Gaps vom 8. April zwischen 219,62 USD und 213,77 USD denkbar.

Amazon.com-5-Jahres-Chart Stand: 02.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 02.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,41% 5 Tage -3,08% 20 Tage -4,44% 52 Wochen -1,58% im Oktober -3,53% im Jahr 2026 4,13% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 287,17 Abstand zum 52-Wochenhoch -16,30% 52-Wochentief 196,00 Abstand zum 52-Wochentief 22,63% Allzeithoch 287,17 Abstand zum Allzeithoch -16,30% Trend 200-Tage-Linie 243,40 Abstand 200-Tage-Linie -1,25% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 251,80 Abstand 100-Tage-Linie -4,55% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 254,28 Abstand 50-Tage-Linie -5,48% Status (kurzfristig) abwärts Amazon.com-Trend-Chart Stand 02.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants