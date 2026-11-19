Anthropic vor Börsengang, grüne Vorzeichen an den Börsen
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Der DAX startet fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls deutlich höher.
Makroökonomischer Überblick
Die Ölpreise stabilisieren sich nach den Verlusten vom Vortag. Brent-Rohöl notiert bei rund 92 US-Dollar je Barrel. Einerseits belasten die erholten Lieferungen aus dem Nahen Osten und gestiegene US-Lagerbestände die Preise. Andererseits halten Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und Spekulationen über neue US-Militärschläge gegen den Iran den geopolitischen Risikoaufschlag aufrecht. Der Ölmarkt bleibt damit zwischen einer verbesserten Versorgungslage und anhaltenden Eskalationsrisiken gefangen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Anthropic steht vor einem der größten Börsengänge der Geschichte. Der Ausgabepreis wurde mit 83 US-Dollar oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar festgelegt. Die Aktien sollen heute unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Emission war Berichten zufolge etwa sechs- bis siebenfach überzeichnet und bewertet den Entwickler des KI-Modells Claude auf vollständig verwässerter Basis mit rund 1,5 Billionen US-Dollar. Ein erster Kurs wird voraussichtlich erst nach der regulären US-Markteröffnung festgestellt. Bei großen Börsengängen erfolgt die Erstnotiz häufig im späten Vormittag oder gegen Mittag New Yorker Zeit, sobald ausreichend Kauf- und Verkaufsaufträge vorliegen.
Take-Two Interactive legt zum Verkaufsstart von „Grand Theft Auto VI“ im deutschen Handel um 3,4 Prozent zu. Schätzungen zufolge überschritt das Volumen der Vorbestellungen bereits 1,5 Milliarden US-Dollar. Auch die ersten Kritiken fallen außergewöhnlich stark aus: Auf Metacritic erreicht das Spiel derzeit 99 von 100 Punkten bei 147 positiven Rezensionen und keiner gemischten oder negativen Bewertung. Gelobt werden insbesondere die detaillierte Spielwelt, die Handlung um Lucia und Jason sowie die weiterentwickelten Spielmechaniken. Trotz des erfolgreichen Starts ist eine anhaltend positive Kursreaktion nicht garantiert, da die hohen Erwartungen bereits teilweise eingepreist sein dürften und die tatsächlichen Verkaufszahlen nun entscheidend werden. Zudem kritisieren einzelne Tester den langsamen Einstieg und die Begrenzung auf 30 Bilder pro Sekunde.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN9K15
|9,62
|24907,747586 Punkte
|26,87
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6TJE
|25,90
|28438,979653 Punkte
|9,98
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN79D6
|10,50
|26493,373254 USD
|23,79
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bull
|UR0WLG
|8,56
|49693,645992 USD
|54,65
|Open End
|S&P 500® (Price Return)
|Bull
|UG5YF0
|12,36
|6047,993919 USD
|5,47
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0C
|0,40
|165,00 USD
|11,12
|16.12.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UR1N2E
|1,89
|550,00 USD
|4,01
|16.06.2027
|Nasdaq-100®
|Put
|UR4RH1
|2,63
|24100,00 USD
|14,97
|15.01.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG7XEW
|1,19
|220,00 USD
|3,92
|19.01.2028
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN78Q6
|5,40
|900,00 USD
|4,37
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Cameco Corp.
|Long
|UR4PC8
|5,17
|46,841911 USD
|4
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UR4ZYT
|16,25
|470,308172 USD
|3
|Open End
|Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc
|Long
|UG57AF
|4,11
|38,597314 USD
|4
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UR48VY
|1,40
|25311,405387 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8XK2
|3,99
|21695,861752 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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