Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio ebenfalls deutlich höher.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Die Ölpreise stabilisieren sich nach den Verlusten vom Vortag. Brent-Rohöl notiert bei rund 92 US-Dollar je Barrel. Einerseits belasten die erholten Lieferungen aus dem Nahen Osten und gestiegene US-Lagerbestände die Preise. Andererseits halten Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und Spekulationen über neue US-Militärschläge gegen den Iran den geopolitischen Risikoaufschlag aufrecht. Der Ölmarkt bleibt damit zwischen einer verbesserten Versorgungslage und anhaltenden Eskalationsrisiken gefangen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Anthropic steht vor einem der größten Börsengänge der Geschichte. Der Ausgabepreis wurde mit 83 US-Dollar oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar festgelegt. Die Aktien sollen heute unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Emission war Berichten zufolge etwa sechs- bis siebenfach überzeichnet und bewertet den Entwickler des KI-Modells Claude auf vollständig verwässerter Basis mit rund 1,5 Billionen US-Dollar. Ein erster Kurs wird voraussichtlich erst nach der regulären US-Markteröffnung festgestellt. Bei großen Börsengängen erfolgt die Erstnotiz häufig im späten Vormittag oder gegen Mittag New Yorker Zeit, sobald ausreichend Kauf- und Verkaufsaufträge vorliegen.

Take-Two Interactive legt zum Verkaufsstart von „Grand Theft Auto VI“ im deutschen Handel um 3,4 Prozent zu. Schätzungen zufolge überschritt das Volumen der Vorbestellungen bereits 1,5 Milliarden US-Dollar. Auch die ersten Kritiken fallen außergewöhnlich stark aus: Auf Metacritic erreicht das Spiel derzeit 99 von 100 Punkten bei 147 positiven Rezensionen und keiner gemischten oder negativen Bewertung. Gelobt werden insbesondere die detaillierte Spielwelt, die Handlung um Lucia und Jason sowie die weiterentwickelten Spielmechaniken. Trotz des erfolgreichen Starts ist eine anhaltend positive Kursreaktion nicht garantiert, da die hohen Erwartungen bereits teilweise eingepreist sein dürften und die tatsächlichen Verkaufszahlen nun entscheidend werden. Zudem kritisieren einzelne Tester den langsamen Einstieg und die Begrenzung auf 30 Bilder pro Sekunde.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN9K15 9,62 24907,747586 Punkte 26,87 Open End DAX® Bear UG6TJE 25,90 28438,979653 Punkte 9,98 Open End Nasdaq-100® Bull UN79D6 10,50 26493,373254 USD 23,79 Open End Dow Jones Industrial Average Bull UR0WLG 8,56 49693,645992 USD 54,65 Open End S&P 500® (Price Return) Bull UG5YF0 12,36 6047,993919 USD 5,47 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call UG1X0C 0,40 165,00 USD 11,12 16.12.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UR1N2E 1,89 550,00 USD 4,01 16.06.2027 Nasdaq-100® Put UR4RH1 2,63 24100,00 USD 14,97 15.01.2027 Nvidia Corp. Call UG7XEW 1,19 220,00 USD 3,92 19.01.2028 Micron Technology Inc. Call UN78Q6 5,40 900,00 USD 4,37 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Cameco Corp. Long UR4PC8 5,17 46,841911 USD 4 Open End Micron Technology Inc. Long UR4ZYT 16,25 470,308172 USD 3 Open End Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Long UG57AF 4,11 38,597314 USD 4 Open End Nasdaq-100® Long UR48VY 1,40 25311,405387 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Long UN8XK2 3,99 21695,861752 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.