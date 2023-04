Anti Plastic Index: O-I Glass und Trex stark. Billerud und Tomra schwächeln.

Wer heute einkaufen geht, kommt an Plastikverpackungen kaum vorbei. Die Ausgabe neuer Plastiktüten und Einwegplastikbesteck wurde zwar in zahlreichen Ländern per Gesetz deutlich eingeschränkt oder gar verboten. Lebensmittel und Kosmetika werden dennoch primär in Plastikbehältern verkauft und wer Produkte online bestellt und liefern läßt findet massenhaft Kunststoff im Paket. Länder und Regionen rund um den Globus haben bereits Maßnahmen verabschiedet, um mittelfristig den Plastikmüll zu reduzieren. Dennoch landet noch zwischen neun und 14 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen.

Im März 2022 einigten sich die UN-Mitgliedstaaten darauf, Verhandlungen über den Inhalt eines neuen rechtsverbindlichen, globalen Instruments zur Beendigung der Plastikverschmutzung aufzunehmen. Der Rahmen wird in einer Reihe von Sitzungen auf der ganzen Welt verhandelt und soll bis 2025 verabschiedet werden. Die erste Gesprächsrunde in Punta del Este im vergangenen Dezember 2022 brachte erwartungsgemäß noch keine signifikanten Ergebnisse. Ende nächsten Monat findet das nächste von insgesamt fünf geplanten Meetings in Paris statt.

Es geht darum, Ersatzstoffe zu entwickeln oder vernünftige Wege zu finden, Plastikprodukte wiederzuverwenden und zu recyceln. Die Formel lautet also: Reduce / Reuse / Recycle (die 3 „R“s). Auf entsprechende Aktivitäten haben sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen spezialisiert. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Anleger kompakt in diesen Themenbereich investieren. Basiswert des Zertifikats ist der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Die Turbulenzen an den Aktienmärkten ging auch am ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) nicht spurlos vorbei. Seit Jahresbeginn hat der Index rund 1,2 Prozent verloren und seit Mitte März pendelt der Index seitwärts.

In den zurückliegenden Wochen und Monaten achten Anleger vor allem auf das Zahlenwerk der Unternehmen. Konzerne wie Brambles, Trex Company und O-I Glass konnten mit ihren Daten für 2022 überzeugen. Die australische Brambles bietet Logistiklösungen an. Trex Company entwickelt beispielsweise aus recycelten Materialien beispielsweise Terrassendielen und -Geländer. O-I Glass zählt weltweit zu den größten Herstellern von Glasbehältern. Konzerne wie der Verpackungsspezialist Billerud und der Recyclingkonzern Tomra konnten zuletzt weniger überzeugen und mussten daher deutlich Federn lassen.

Nach dem Zinsanstieg in den zurückliegenden 1 1/2 Jahren richtet sich der Fokus der Investoren verstärkt auf Unternehmen, die bereits einen soliden Gewinn erwirtschaften und diesen auf Grund ihrer Marktposition steigern können. Unternehmen, die möglicherweise noch Verluste schreiben, haben aktuell allerdings schwer. In den nächsten Wochen werden die im ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) enthaltenen Unternehmen Daten zum abgelaufenen Quartal auf den Tisch legen und damit die Chance bekommen, Investoren zu überzeugen.

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR)

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Aktien, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien). Steigt der Wert des Index, legt der Kurs des Zertifikats zu. Gleichwohl gilt, dass Aktien auch fallen können. Ein Kursrückgang eines oder mehrerer im Index enthaltenen Titel, führt zu einem Rückgang des Zertifikatekurses.

ESG Global Anti Plastic Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 14.07.2021 (Start des Index) – 22.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Währung Euro Verkaufskurs EUR 85,61 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 21.04.2023 >> Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB5PL

>> Weitere Informationen zum Index unter: onemarkets.de/anti-plastic

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Anti Plastic Index: O-I Glass und Trex stark. Billerud und Tomra schwächeln. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).