Apple – Vor dem Ausbruch?
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Nach dem Rücksetzer vom Vortag ist die Apple Aktie gestern nach oben gesprungen und auf ein neues Rekordhoch gestiegen
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Apple – Vor dem Ausbruch?
Donnerstag, 5. November 2026
Nach dem Rücksetzer vom Vortag ist die Apple-Aktie gestern nach oben gesprungen und auf ein neues Rekordhoch gestiegen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Der iPhone-Konzern hatte am späten Montagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert, woraufhin die Aktie am Dienstag unter Druck geriet und im Tief bis auf 325,33 USD zurücksetzte. Zur gestrigen Wochenmitte folgte jedoch der direkte Konter. Dabei ging es in der Spitze auf das neue Allzeithoch bei 354,50 USD hinauf, ehe zum Handelsschluss ein kräftiges Plus von 5,3% auf der Anzeigetafel stand.
Ausblick: Die Apple-Aktie hat gestern zwar ein neues Allzeithoch erreicht, per Tagesschluss (349,51 USD) kamen die Kurse allerdings noch nicht über das Vormonatshoch hinaus. Das Long-Szenario: Um nun weitere Impulse auf der Oberseite auszulösen, müssten die Notierungen im nächsten Schritt auch das Oktober-Hoch bei 351,73 USD überbieten. Geht es danach oberhalb von 354,50 USD auf weitere Rekordmarken hinaus, wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Im Fall eines größeren Aufwärtsabschnitts wäre sogar ein Anstieg bis an die 400-Dollar-Marke möglich. Das Short-Szenario: Drehen die Notierungen hingegen wieder nach unten ab und fallen unter das Juli-Hoch bei 344,57 USD zurück – wodurch der jüngste Kursverlauf zunächst als Fehlausbruch gewertet werden müsste –, wäre die nächste Unterstützung auf dem Niveau der oberen Begrenzung des neu entstandenen Aufwärts-Gaps bei 340,99 USD zu finden. Setzt die Aktie zu einem Gap-Close an, könnte zudem die kurzfristige 50-Tage-Linie (334,84 USD) auf den Prüfstand gestellt werden. Danach sollte auf das Oktober- und das aktuelle November-Tief bei 325,81 USD bzw. 325,33 USD geachtet werden, ehe die mittelfristige 100-Tage-Linie (322,86 USD) angesteuert werden dürfte.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ1YGY
|251,07
|3,53
|Open End Turbo Call
|WA7U7Q
|288,12
|5,63
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA5DLK
|448,02
|3,52
|Open End Turbo Put
|WB17A3
|410,75
|5,63
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|5,31%
|5 Tage
|1,65%
|20 Tage
|3,81%
|52 Wochen
|29,38%
|im November
|1,42%
|im Jahr 2026
|28,56%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|354,50
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-1,41%
|52-Wochentief
|243,42
|Abstand zum 52-Wochentief
|43,58%
|Allzeithoch
|354,50
|Abstand zum Allzeithoch
|-1,41%
|Trend
|200-Tage-Linie
|297,85
|Abstand 200-Tage-Linie
|17,34%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|322,86
|Abstand 100-Tage-Linie
|8,25%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|334,84
|Abstand 50-Tage-Linie
|4,38%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.