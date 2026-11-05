Videocast – Apple: Vor dem Ausbruch?

Apple – Vor dem Ausbruch?

In eigener Sache

Nach dem Rücksetzer vom Vortag ist die Apple-Aktie gestern nach oben gesprungen und auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Apple-7-Monats-Chart Stand: 05.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der iPhone-Konzern hatte am späten Montagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert, woraufhin die Aktie am Dienstag unter Druck geriet und im Tief bis auf 325,33 USD zurücksetzte. Zur gestrigen Wochenmitte folgte jedoch der direkte Konter. Dabei ging es in der Spitze auf das neue Allzeithoch bei 354,50 USD hinauf, ehe zum Handelsschluss ein kräftiges Plus von 5,3% auf der Anzeigetafel stand.

Ausblick: Die Apple-Aktie hat gestern zwar ein neues Allzeithoch erreicht, per Tagesschluss (349,51 USD) kamen die Kurse allerdings noch nicht über das Vormonatshoch hinaus. Das Long-Szenario: Um nun weitere Impulse auf der Oberseite auszulösen, müssten die Notierungen im nächsten Schritt auch das Oktober-Hoch bei 351,73 USD überbieten. Geht es danach oberhalb von 354,50 USD auf weitere Rekordmarken hinaus, wäre der Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. Im Fall eines größeren Aufwärtsabschnitts wäre sogar ein Anstieg bis an die 400-Dollar-Marke möglich. Das Short-Szenario: Drehen die Notierungen hingegen wieder nach unten ab und fallen unter das Juli-Hoch bei 344,57 USD zurück – wodurch der jüngste Kursverlauf zunächst als Fehlausbruch gewertet werden müsste –, wäre die nächste Unterstützung auf dem Niveau der oberen Begrenzung des neu entstandenen Aufwärts-Gaps bei 340,99 USD zu finden. Setzt die Aktie zu einem Gap-Close an, könnte zudem die kurzfristige 50-Tage-Linie (334,84 USD) auf den Prüfstand gestellt werden. Danach sollte auf das Oktober- und das aktuelle November-Tief bei 325,81 USD bzw. 325,33 USD geachtet werden, ehe die mittelfristige 100-Tage-Linie (322,86 USD) angesteuert werden dürfte.

Apple-5-Jahres-Chart Stand: 05.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 05.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 5,31% 5 Tage 1,65% 20 Tage 3,81% 52 Wochen 29,38% im November 1,42% im Jahr 2026 28,56% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 354,50 Abstand zum 52-Wochenhoch -1,41% 52-Wochentief 243,42 Abstand zum 52-Wochentief 43,58% Allzeithoch 354,50 Abstand zum Allzeithoch -1,41% Trend 200-Tage-Linie 297,85 Abstand 200-Tage-Linie 17,34% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 322,86 Abstand 100-Tage-Linie 8,25% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 334,84 Abstand 50-Tage-Linie 4,38% Status (kurzfristig) aufwärts Apple-Trend-Chart Stand 05.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants