ASML Holding N.V. – Tech-Werte unter Druck
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der Kurseinbruch bei den US Tech Werten hat gestern auch die Aktie von ASML Holding erfasst Die Aktie verlor mehr als 6 und stürzte auf 125000 EUR ab
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
|
KeyInvest DailyTrader
Videocast – ASML Holding N.V.: Tech-Werte unter Druck
ASML Holding N.V. – Tech-Werte unter Druck
Freitag, 6. November 2026
Der Kurseinbruch bei den US-Tech-Werten hat gestern auch die Aktie von ASML Holding erfasst. Die Aktie verlor mehr als 6% und stürzte auf 1.250,00 EUR ab.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie von ASML Holding ist im Sog eines schwachen US-Technologiesektors gestern unter Druck geraten. Bis zum Handelsschluss verloren die Papiere 6,6%, womit – nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie am Dienstag – ein weiteres wichtiges Chartlevel unterboten wurde. Gleichzeitig weitete sich das aktuelle Wochen- und Monatsminus auf mittlerweile 11,5% aus.
Ausblick: Die Abwärtsdynamik bei der Aktie von ASML Holding hat sich mit den gestrigen Kursverlusten deutlich verschärft. Im Tief ging es für die Kurse auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten zurück, womit das Gap vom 6. Mai geschlossen wurde. Das Short-Szenario: Geben die Notierungen weiter nach, müsste unterhalb des gestrigen Tagestiefs (1.210,60 EUR) bereits auf das Zwischentief vom 28. April bei 1.167,40 EUR geachtet werden. Darunter würde eine weitere Kurslücke (= das Gap vom 8. April) warten, die erst bei 1.113,80 EUR vollständig geschlossen wäre. Werden im Anschluss auch die beiden März-Tiefs bei 1.080,20 EUR bzw. 1.060,20 EUR unterboten, wäre ein Test des 2024er-Hochs (1.021,80 EUR) oder der 1.000-Euro-Marke nicht mehr auszuschließen. Das Long-Szenario: Eine mögliche Gegenreaktion könnte die Kurse hingegen zunächst an das Januar-Top bei 1.309,00 EUR heranführen. Dieser Widerstandsbereich erstreckt sich bis zum Juli-Tief bei 1.333,80 EUR, ehe es oberhalb des September-Tiefs (1.365,40 EUR) um die Rückkehr über die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 1.394,65 USD) gehen würde. Gelingt der Re-Break, wäre eine Erholung bis zum offenen Gap vom 30. Oktober und der Doppelhürde aus dem GD50 sowie dem GD100 im Bereich von 1.500,00 EUR denkbar.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ6M73
|901,16
|3,73
|Open End Turbo Call
|UQ61F1
|1.025,75
|5,98
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB2VYA
|1.576,03
|3,48
|Open End Turbo Put
|WB34DF
|1.460,75
|5,14
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-6,55%
|5 Tage
|-16,93%
|20 Tage
|-23,34%
|52 Wochen
|39,62%
|im November
|-11,52%
|im Jahr 2026
|35,66%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|1.741,00
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-28,20%
|52-Wochentief
|822,20
|Abstand zum 52-Wochentief
|52,03%
|Allzeithoch
|1.741,00
|Abstand zum Allzeithoch
|-28,20%
|Trend
|200-Tage-Linie
|1.394,65
|Abstand 200-Tage-Linie
|-10,37%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|1.515,19
|Abstand 100-Tage-Linie
|-17,50%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|1.487,58
|Abstand 50-Tage-Linie
|-15,97%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.