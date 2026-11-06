Videocast – ASML Holding N.V.: Tech-Werte unter Druck

ASML Holding N.V. – Tech-Werte unter Druck

In eigener Sache

Der Kurseinbruch bei den US-Tech-Werten hat gestern auch die Aktie von ASML Holding erfasst. Die Aktie verlor mehr als 6% und stürzte auf 1.250,00 EUR ab.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ASML Holding N.V.-7-Monats-Chart Stand: 06.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von ASML Holding ist im Sog eines schwachen US-Technologiesektors gestern unter Druck geraten. Bis zum Handelsschluss verloren die Papiere 6,6%, womit – nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie am Dienstag – ein weiteres wichtiges Chartlevel unterboten wurde. Gleichzeitig weitete sich das aktuelle Wochen- und Monatsminus auf mittlerweile 11,5% aus.

Ausblick: Die Abwärtsdynamik bei der Aktie von ASML Holding hat sich mit den gestrigen Kursverlusten deutlich verschärft. Im Tief ging es für die Kurse auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten zurück, womit das Gap vom 6. Mai geschlossen wurde. Das Short-Szenario: Geben die Notierungen weiter nach, müsste unterhalb des gestrigen Tagestiefs (1.210,60 EUR) bereits auf das Zwischentief vom 28. April bei 1.167,40 EUR geachtet werden. Darunter würde eine weitere Kurslücke (= das Gap vom 8. April) warten, die erst bei 1.113,80 EUR vollständig geschlossen wäre. Werden im Anschluss auch die beiden März-Tiefs bei 1.080,20 EUR bzw. 1.060,20 EUR unterboten, wäre ein Test des 2024er-Hochs (1.021,80 EUR) oder der 1.000-Euro-Marke nicht mehr auszuschließen. Das Long-Szenario: Eine mögliche Gegenreaktion könnte die Kurse hingegen zunächst an das Januar-Top bei 1.309,00 EUR heranführen. Dieser Widerstandsbereich erstreckt sich bis zum Juli-Tief bei 1.333,80 EUR, ehe es oberhalb des September-Tiefs (1.365,40 EUR) um die Rückkehr über die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 1.394,65 USD) gehen würde. Gelingt der Re-Break, wäre eine Erholung bis zum offenen Gap vom 30. Oktober und der Doppelhürde aus dem GD50 sowie dem GD100 im Bereich von 1.500,00 EUR denkbar.

ASML Holding N.V.-5-Jahres-Chart Stand: 06.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 06.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -6,55% 5 Tage -16,93% 20 Tage -23,34% 52 Wochen 39,62% im November -11,52% im Jahr 2026 35,66% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 1.741,00 Abstand zum 52-Wochenhoch -28,20% 52-Wochentief 822,20 Abstand zum 52-Wochentief 52,03% Allzeithoch 1.741,00 Abstand zum Allzeithoch -28,20% Trend 200-Tage-Linie 1.394,65 Abstand 200-Tage-Linie -10,37% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 1.515,19 Abstand 100-Tage-Linie -17,50% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 1.487,58 Abstand 50-Tage-Linie -15,97% Status (kurzfristig) abwärts ASML Holding N.V.-Trend-Chart Stand 06.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants