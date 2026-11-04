Attraktive Chancen - Aktienanleihen auf Adidas, Intel und Strategy

Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD934J Siemens Energy AG 15,15% 103,62 EUR 12.04.2027 VY5MJL Münchener Rückversicherungs AG 13,50% 400,00 EUR 19.03.2027 VY4YM2 Deutsche Bank AG 12,75% 23,424 EUR 21.05.2027 VH52SY Klarna Group PLC 14,00% 22,42 USD 18.12.2026 VY192R Infineon Technologies AG 13,25% 45,448 EUR 21.05.2027 BD7HA8 Adidas AG 20,50% 120,00 EUR 18.06.2027 VJ8VHM Commerzbank AG 19,00% 25,00 EUR 18.06.2027 VH99AR Intel Corp. 16,00% 29,10 USD 18.12.2026 BD0N84 Strategy Inc. 27,00% 54,26 USD 17.09.2027 BD1DBQ Tui AG 13,50% 6,203 EUR 17.09.2027

Stand: 04.11.2026 14:03 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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