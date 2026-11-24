Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BE44H3 NVIDIA Corp. 17,25% 100,00 USD 17.12.2027 BD3LU2 BASF SE 8,50% 41,94 EUR 17.09.2027 BE37K4 Siemens Energy AG 17,25% 80,00 EUR 17.09.2027 BD1691 SAP SE 17,00% 140,00 EUR 17.12.2027 BD934K Infineon Technologies AG 15,40% 40,59 EUR 12.04.2027 VY76EE Deutsche Telekom AG 3,50% 15,00 EUR 19.03.2027 VY1L57 Deutsche Bank AG 13,00% 21,692 EUR 21.05.2027 BE2AEU Boeing Company 10,00% 132,18 USD 17.12.2027 BD48TY Aurubis AG 7,40% 99,40 EUR 26.08.2027 VY3FZ4 Siemens AG 10,50% 214,92 EUR 21.05.2027

Stand: 24.11.2026 15:09 Uhr; Währung: EUR; Hinweise: ·

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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