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In eigener Sache

Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

Stand: 24.11.2026 12:00 Uhr; Hinweise: ·

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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Risiken

Emittenten- / Bonitätsrisiko:

Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Erhöhtes Verlustrisiko:

Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Marktrisiko:

Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können.

Währungsrisiken:

Soweit die Währung des zugrundeliegenden Basiswerts nicht Euro ist, hängt der Wert des Produkts auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Produkts) ab. Dadurch kann der Wert des Produkts (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken.

Kündigungsrecht des Emittenten:

Open-End Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bei Ausgabe keine Laufzeitbegrenzung haben, aber durch den Emittenten mit einer bestimmten Kündigungsfrist gekündigt werden können. Dies führt zur Beendigung der Anlage und Rückzahlung des aktuellen Werts zu dem vom Emittenten bestimmten Termin.

Wichtige Hinweise:

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

DE-Bockenheimer Landstraße 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: 00 800 93 00 93 00

Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202

E-mail: markets.deutschland@vontobel.com



Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München



Aufsichtsrat: Brian Fischer (Vorsitz)

Vorstand: Thomas Fischer, Anton Hötzl, Liv Wyen

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108



Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

DE-53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 – 28

DE-60439 Frankfurt am Main