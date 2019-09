Bei Bundesanleihen sind die Renditen durchweg negativ. Mit Discount-Zertifikaten, Bonus-Cap-Zertifikaten oder Express-Aktienanleihen Protect besteht die Chance auf attraktive Erträge. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen einige dieser Renditeoptimierungsprodukte vorstellen.

Es ist ein riesiges Dilemma. Die Zinsen für Spareinlagen und Termingelder gehen gegen null und die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen rutschen immer tiefer in den negativen Bereich (siehe Chart rechte Spalte).

Mittlerweile weisen sogar Bundesanleihen mit einer 30-jährigen Laufzeit eine Negativverzinsung auf. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bislang noch nicht gegeben. So wurde Ende August erstmals eine 30-jährige Bundesanleihe mit einem Kupon von null Prozent platziert. Der Emissionspreis lag bei 103,60 Prozent. Neben den ausbleibenden Zinszahlungen erhalten Anleger am Laufzeitende auch nur 100 Prozent des Nennbetrags zurück. Wer also 10.000 Euro eingesetzt hat bekommt nur 9.651,58 Euro zurück – ein Verlust von knapp 350 Euro. Ein echter Horror für alle Sparer! Dass sich die Lage an der Zinsfront bald entspannt, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Bei ihrer jüngsten Sitzung hat die Europäische Zentralbank unmissverständlich klargestellt, dass die Leitzinsen so lange wie notwendig, mindestens aber bis Mitte 2020, unverändert bei null Prozent bleiben werden.

Ertrag ist keine Zauberei

Anlegern bleibt also nichts anderes übrig, als nach ertragreicheren Investments Ausschau zu halten. In erster Linie wären hier Aktien zu nennen. Allerdings sind diese mit einem Kursschwankungsrisiko verbunden, was nicht wenige Anleger davon abhält, entsprechende Investments zu tätigen. Eine interessante Alternative können strukturierte Anlageprodukte darstellen. Durch sie lassen sich einerseits die Chancen nutzen, die der Aktienmarkt bietet. Andererseits ist das Risiko je nach Ausgestaltung des Produkts häufig geringer als bei einem Direkt­­investment in eine Aktie oder einen Aktienindex. Zwar ist die Renditechance dafür oftmals begrenzt, nichtsdestotrotz bieten derartige Anlageprodukte die Chance auf Erträge von fünf, sechs, sieben oder noch mehr Prozent pro Jahr.

Höchste Zeit zu handeln

Zu besagten Anlageprodukten gehören insbesondere Discount-Zertifikate, Bonus-Cap-Zertifikate und Express-Aktien­an­leihen Protect. Als einer der führenden Anbieter solcher Wertpapiere in Deutschland verfügt HypoVereinsbank onemarkets über eine reichhaltige Auswahl, die kaum einen Anlegerwunsch unerfüllt lässt. Um Ihnen einen Einblick zu geben, haben wir unser Sortiment nach derzeit attraktiven Produktangeboten durch­forstet. Lassen Sie sich überraschen! Bitte beachten Sie, dass sich alle Angaben von Kursen und Konditionen auf den 30. August 2019 beziehen. Nicht berücksichtigt in den Produktbeispielen sind Erwerbs- und Veräußerungskosten, die sich ertragsmindernd auswirken.

Einstieg mit Rabatt

Die erste Produktgruppe, die wir Ihnen vorstellen möchten, betreffen HVB Discount Zertifikate. „Mit diesen Papieren steigen Anleger mit einem Discount (Rabatt) in einen Basiswert ein“, erklärt Thomas Wolf, Experte für Anlagelösungen bei HypoVereinsbank onemarkets. Meistens ist das eine Aktie. Die Rückzahlung am Laufzeitende, so Wolf weiter, erfolge maximal in Höhe des Caps (= obere Kursgrenze). Die maximale Ertragschance ergibt sich demnach aus der Differenz zwischen dem vergünstigten Einstieg und der Rückzahlung in Höhe des Caps.

32,4 Prozent Rabatt auf Siltronic

Ein HVB Discount Zertifikat (ISIN: DE000HZ0E4M9) auf die Aktie des Münchener Halbleiterkonzerns Siltronic verdeutlicht die Chancen und Risiken von Discount-Papieren. Aktuell notiert das MDAX®-Mitglied bei 58,56 Euro. Das HVB Discount Zertifikat kostet 39,57 Euro (Kaufpreis). Bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 ergibt sich daraus ein Discount von 32,4 Prozent. Dieser Abschlag fungiert quasi als Sicherheitspuffer für Kursverluste der Aktie. Denn am Laufzeitende des Produkts im September 2020 erfolgt die Rückzahlung zum Schlusskurs der Aktie am letzten Beobachtungstag, maximal jedoch in Höhe des Caps von 45 Euro. Das heißt, die Aktie könnte bis zum Laufzeitende im Umfang des Discountbetrags, also um 32,4 Prozent fallen, ohne dass dem Anleger ein Verlust entstünde. Das wäre erst bei noch größeren Einbußen der Aktie der Fall und auch dann nur in reduziertem Umfang. Würde sich etwa der Wert der Siltronic-Aktie bis zur Fälligkeit des Zertifikats halbieren (minus 50 Prozent), hätte der Anleger lediglich rund 26 Prozent verloren.

Angenommen, die Siltronic-Aktie notiert am Laufzeitende auf oder über dem Cap, der Abstand dorthin beträgt rund 23,2 Prozent. In dem Fall erfolgt die Rückzahlung in Höhe des Caps und der Anleger hätte die volle Maximalrendite ein­gefahren. Auf Basis des aktuellen Kaufkurses des Zertifikats wären das 13,7 Prozent (bzw. 12,6 Prozent pro Jahr).

„Discount-Zertifikate eignen sich für Anleger, die auch bei stagnierenden bzw. moderat fallenden Kursen einen Ertrag erzielen wollen“, erklärt Produkteexperte Wolf. Verzichtet werden müsse dafür auf eine unbegrenzte Teilnahme an steigenden Basiswertkursen. Wolf: „Je tiefer der Cap beziehungsweise je größer der Discount, umso defensiver das Produkt, desto geringer aber auch die Ertragschance.“

Chance auf Bonusrendite

Wie Discount-Zertifikate bieten auch Bonus-Cap-Zertifikate die Chance, einen vorab bekannten Maximalertrag bei reduziertem Risiko zu erzielen. Neben dem Cap, der oftmals identisch ist mit dem Bonuslevel, kommt hier auch eine Barriere ins Spiel. Welche Möglichkeiten sich aus dem Zusammenspiel dieser beiden Kursmarken ergeben, zeigt folgendes Beispiel: Ein HVB Bonus Cap Zertifikat (ISIN: DE000HX886A7) auf die Aktie der TUI AG ist mit einem Cap/Bonuslevel von 8,00 Euro und einer Barriere von 5,25 Euro ausgestattet. Wird die Barriere während der Laufzeit des Zertifikats niemals (!) berührt oder unterschritten – der Abstand dorthin beträgt aktuell 36,7 Prozent –, wird das Produkt automatisch in Höhe des Caps/Bonuslevels zurückgezahlt. Die Ertragschance ergibt sich somit aus der Differenz zwischen dem Kaufkurs des Zertifikats und dem Cap/Bonuslevel. Bei diesem Produkt entspricht das 8,1 Prozent (bzw. 9,6 Prozent pro Jahr).

Das Risiko liegt in einem Barrierebruch. Denn in diesem Fall erlischt der Anspruch auf Rückzahlung in Höhe des Bonuslevels und der Anleger nimmt am Laufzeitende an Kursverlusten des Basiswertes in vollem Umfang teil. Zu beachten ist außerdem, ob das Bonus-Cap-Zertifikat mit einem Aufgeld erworben wurde. Ein Aufgeld ist dann gegeben, wenn das Zertifikat unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses teurer ist als der Basiswert. Bei einem Barriereereignis wäre auch das Aufgeld verloren. Von daher sollten Anleger bei der Wahl der Barriere eher großzügig sein und dafür lieber auf den einen oder anderen möglichen Prozentpunkt bei der Rendite verzichten.

Genuss für Zinsfreunde

Ein weiterer Produkttyp, mit denen Anleger attraktive Erträge erzielen können, sind HVB Express Aktienanleihen Protect. Diese Anlagen zeichnen sich durch feste, vorab bekannte Zinszahlungen aus. Für einen gewissen Schutz sorgt auch hier eine Barriere. Dazu folgendes Beispiel: Der Nennbetrag einer HVB Express Aktienanleihe Protect (ISIN: DE000HVB3TP5) auf die Aktie des Baukonzerns Bilfinger beträgt 1.000 Euro. Auf diese Summe erhält der Anleger an bestimmten Terminen Zinszahlungen in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr – und zwar völlig unabhängig davon, wie sich die Aktie entwickelt. Zurückgezahlt wird die Anleihe zum Nennbetrag, vorausgesetzt, die Bilfinger-Aktie notiert am Laufzeitende auf Höhe oder über der Barriere. Diese ist auf 70 Prozent des Startwertes der Aktie festgelegt. Der Puffer beträgt also 30 Prozent. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung, sofern die Aktie an einem der hierfür relevanten Beobachtungstage mindestens auf Höhe des Schlusskurses der Aktie am anfäng­lichen Beobachtungstag schließt. Die Gefahr liegt in einem Barriereereignis. Denn notiert die Aktie am letzten Beobachtungstag unter dieser Marke, erfolgt die Lieferung von Aktien der Bilfinger SE in festgelegter Anzahl pro Anleihe. Ein etwaiger Aktienbruchteil wird ausgezahlt. Werden die Kursverluste nicht durch die Zinszahlungen ausgeglichen, entsteht ein Verlust.

Großes Angebot

All diese Beispiel verdeutlichen, dass ein Mehr an Ertrag für Anleger auch in diesen zinsarmen Zeiten drin ist. Besuchen Sie daher unsere Website. Auf onemarkets.de finden Sie unser komplettes Angebot. Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die genannten Produkte ein Kursverlustrisiko beinhalten. Außerdem handelt es sich um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz, also Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Top-Anlageprodukte: HVB Discount Zertifikate

Top-Anlageprodukte bedeutet, dass die nachfolgenden HVB Discount Zertifikate auf Basis der aktuellen Konditionen ein überdurchschnittlich gutes Chance-Risiko-Profil aufweisen. Kriterien hierfür sind ein Discount von größer als 20 Prozent sowie eine Renditechance von größer als fünf Prozent.

Basiswert Bayer AG Nordex SE Siltronic AG ISIN DE000HX6UZW9 DE000HZ1S5J5 DE000HZ0E4M9 Rückzahlungstermin 25.09.2020 25.09.2020 25.09.2020 Cap* EUR 50,– EUR 8,– EUR 45,– Discount 29,05 % 21,90 % 32,40 % Maximalrendite p. a.** 5,10 % 12,50 % 12,60 % Verkaufspreis EUR 47,63 EUR 7,09 EUR 39,57

* obere Kursgrenze

** Nicht berücksichtigt sind Erwerbs- und Veräußerungskosten, die sich ertragsmindernd auswirken

Die Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht;

Information zur Funktionsweise des Produkts

Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen

Stand: 30.8.2019

Top-Anlageprodukte: HVB Bonus Cap Zertifikate

Top-Anlageprodukte bedeutet, dass die nachfolgenden HVB Bonus Cap Zertifikate auf Basis der aktuellen Konditionen ein überdurchschnittlich gutes Chance-Risiko-Profil aufweisen. Kriterien hierfür sind eine Renditechance von größer als 5 Prozent, ein Abstand zur Barriere von größer als 30 Prozent sowie ein Aufgeld von kleiner als 10 Prozent.

Basiswert TUI AG Metro AG Tesla, Inc. ISIN DE000HX886A7 DE000HX7BMA1 DE000HZ05GW7 Rückzahlungstermin 26.06.2020 29.12.2020 26.06.2020 Barriere EUR 5,25 EUR 9,– USD 110,– Abstand des akt. Basiswertkurses zur Barriere 42,40 % 36,40 % 51,20 % Bonuslevel (=Cap*) EUR 8,– EUR 19,– USD 280,– Verkauspreis EUR 7,40 EUR 16,17 EUR 23,81 Bonusrendite p. a. (= max. Ertragschance)** 9,60 % 12,80 % 21,30 %

* obere Kursgrenze

** Nicht berücksichtigt sind Erwerbs- und Veräußerungskosten, die sich ertragsmindernd auswirken

Die Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht;

Information zur Funktionsweise des Produkts

Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 30.8.2019

Top-Anlageprodukte: HVB Express Aktienanleihen Protect

Top-Anlageprodukte bedeutet, dass die nachfolgenden HVB Express Aktienanleihen Protect auf Basis der aktuellen Konditionen ein überdurchschnittlich gutes Chance-Risiko-Profil aufweisen. Kriterien hierfür sind eine jährliche Zinszahlung von mindestens 4 Prozent sowie eine Barriere, die mindestens um 20 Prozent unter dem Referenzpreis (Schlusskurs) des Basiswertes am anfänglichen Beobachtungstag liegt.

Basiswert Bilfinger SE Continental AG Deutsche Lufthansa AG ISIN DE000HVB3TP5 DE000HVB3TN0 DE000HVB3SA9 Letzter Rückzahlungstermin 11.10.2022 11.10.2022 04.10.2024 Zinssatz p. a.* 6,50 % 5,50 % 4,10 % Barriere** 70 % 70 % 50 % Nennbetrag EUR 1.000,– EUR 1.000,– EUR 1.000,– Emissionspreis *** 101,00 % 101,00 % 101,25 % Zeichnung bis**** 03.10.2019 (14 Uhr) 03.10.2019 (14 Uhr) 26.09.2019 (14 Uhr)

* jeweils bezogen auf den Nennbetrag

** jeweils vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

*** inklusive Ausgabeaufschlag

**** jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Die Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht;

Information zur Funktionsweise des Produkts

Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insolvenz, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 30.8.2019

