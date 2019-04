AXA erhöht die Dividende trotz Belastungen

Die anhaltende Niedrigzinsphase, zunehmende regulatorische Anforderungen und die Digitalisierung haben in der Versicherungsbranche umfassende Veränderungsprozesse ausgelöst. Auch Europas zweitgrößter Versicherer AXA befindet sich in einem tiefgreifenden Konzernumbau. Die damit verbundenen Unsicherheiten dürften laut Analysten ein Grund für die weiterhin niedrige Aktienbewertung mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis unterhalb von zehn sein. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs glänzt AXA mit hohen prognostizierten Dividendenrenditen im Bereich von sechs Prozent für die nächsten drei Ausschüttungstermine (Stand 01.04.2019). Auf der Hauptversammlung am 24. April soll eine Dividende von 1,34 Euro je Aktie beschlossen werden. Die entsprechende Anhebung um acht Cent gegenüber dem Vorjahr liegt jenseits der bisherigen Markterwartungen. Auch der Barmittelfluss sowie die Gewinndynamik würden die Erwartungen übertreffen, so die Einschätzung von Analysten.

Für Unsicherheit sorgen Naturkatastrophen wie beispielsweise der Hurrikan Michael in den USA und die Waldbrände in Kalifornien, die hohe Schadenregulierungen bei AXA verursachten. Der erste Jahresabschluss nach der Übernahme der XL Group wurde unter anderem dadurch verhagelt. AXA hat mit der XL Group eine Branchengröße in der Sachversicherung aufgekauft, um diese Sparte gegenüber dem angestammten Kerngeschäft mit Lebensversicherungen stärker zu gewichten und erwartete Synergien von 500 Mio. Euro zu heben. Zusätzlich zu den Katastrophenschäden mussten die Franzosen im Jahr 2018 eine Wertberichtigung in Höhe von drei Mrd. Euro nach dem Börsengang ihrer US-Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungs-Tochter AXA Equitable Holdings schultern. Die Beteiligung soll demnächst durch weitere Aktienverkäufe unter 50 Prozent sinken, wie das AXA-Management kürzlich mitteilte. Insgesamt führten die erheblichen Zusatzbelastungen und Einmaleffekte dazu, dass der Versicherungsriese im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Einbruch des Nettogewinns um fast zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr auf 2,14 Mrd. Euro hinnehmen musste.

Analysten bleiben jedoch bei ihrer Einstufung der AXA-Aktie als Kaufkandidat, da sich nach Herausrechnung der Sondereffekte überwiegend positive Entwicklungen zeigen. So stieg das bereinigte Ergebnis 2018 im Vorjahresvergleich um drei Prozent auf 6,2 Mrd. Euro, während der konzernweite Umsatz um gut vier Prozent auf 103 Mrd. Euro zulegte. Dynamisch entwickelten sich dabei insbesondere die Erlöse in den Bereichen Krankenversicherung und Schaden-/Unfallversicherung. Letztere Sparte erzielt dank der übernommenen XL Group mittlerweile ein Drittel des Konzernumsatzes. Knapp die Hälfte des Geschäfts hat AXA 2018 noch im Segment Lebensversicherung gemacht, wo die Umsätze im Vorjahresvergleich stagnierten.

3,35 Prozent p.a. Festzins, schnelle Teilrückzahlung und 25 Prozent Puffer am Laufzeitende

Die DekaBank 3,35 % AXA DuoRendite Aktienanleihe Pro 05/2022 (WKN DK0S65 ) zahlt nach einem Jahr 3,35 Prozent Zinsen, bezogen auf den Nennbetrag i.H. von 1.000 Euro, sowie die Hälfte des Nennbetrag (500,00 Euro) marktunabhängig zurück. Anschließend wird der verbleibende Nennbetragsanteil (500,00 Euro) weiter verzinst und ebenfalls vollständig zurückgezahlt, wenn die AXA-Aktie zur finalen Bewertung am 25.04.2022 auf oder über der Barriere (75,00 Prozent des Startwerts) schließt.

Andernfalls drohen Verluste bei der Rückzahlung, weil statt der zweiten Hälfte des Nennbetrags im Wert gesunkene AXA-Aktien an den Anleger übertragen werden. Außerdem sind der gesamte Nennbetrag und die Zinszahlungen dem Emittentenrisiko ausgesetzt. Dies bedeutet, dass insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 08.04.2019 bis 26.04.2019, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter Produkt- und Marktmanagement der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie die Vertriebsunterstützung verantwortlich.

