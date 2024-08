BASF im Konsolidierungsdreieck gefangen: eine Inline-Gewinnchance für Sie!

onemarkets Blog

Der deutsche Chemie-Gigant BASF prallte Anfang 2024 an einer langfristigen Widerstandslinie nach unten ab. Unlängst war im Kursverlauf auch das Gegenteil zu sehen: ein Abprall nach oben an einer Aufwärtstrendlinie. Wird sich die Aktie nun weiterhin zwischen diesen Linien hin- und herbewegen? Was dafür spricht und weshalb sich der Kauf eines Inline-Optionsscheins mit Laufzeit bis Januar 2025 für Sie lohnen könnte, erfahren Sie hier.



Weltweit ist die BASF im Bereich der Chemie-Produktion Marktführer. In über 390 Produktionsstätten werden neben den klassischen Chemikalien auch Kunststoffe, Veredelungsprodukte sowie kundenspezifische Systemlösungen produziert. Die Automobil- und die Bauindustrie gehören zu den Hauptabnehmern. Dazu setzt BASF neuerdings auch auf Agrarchemikalien und den Pharmabereich.

Das Unternehmen aus Ludwigshafen konnte mit den Ergebnissen zum letzten Geschäftsquartal nicht überzeugen. Es gab Licht und Schatten. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,1 Mrd. EUR (-6,9% gegenüber dem Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 430,0 Mio. EUR (13,8% weniger als im Vorjahresquartal). Während die Ergebnisse in der Chemiesparte im Allgemeinen robust gewesen seien und über den Konsenserwartungen gelegen hätten, verfehlte der ausgewiesene Konzern-Gewinn die Erwartungen um 16 Prozent.

In der nachfolgenden Grafik ab September 2019 ist zu sehen, dass sich die BASF-Aktie zwar in einem Aufwärtstrend befindet, gleichzeitig aber auch in einem Abwärtstrend. Diese beiden Trendlinien definieren das gelbe Konsolidierungsdreieck und stellen wichtige charttechnische Unterstützungs- und Widerstandslinien dar. Bewegt sich die BASF-Aktie noch einige Zeit zwischen diesen Begrenzungen hin und her, würde das zum Erfolg des hier vorgestellten Inline-Optionsscheins führen.

Abbildung 1 – BASF SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.09.2019 – 28.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Damit die Strategie aufgeht, muss sich der Chemie-Wert bis zum 15. Januar 2025 seitwärts bewegen, und zwar oberhalb von 35 Euro und unterhalb von 55 Euro. Die Aktie handelt momentan bei etwas mehr als 46 Euro. Bei dem hier vorgeschlagenen Inline-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die BASF-Aktie keine der beiden Knock-Out-Barrieren berührt hat. Diese sehen sie als rote waagrechte Linien im Chart eingefügt.

Die obere Barriere liegt mit 55 Euro deutlich über der in Hellrot eingefügten Widerstandszone, die sich zwischen 45,90 und 46,70 Euro befindet. Dieser Bereich dient als Widerstand und sollte bis zum Jahresende nicht überschritten werden.

Aktuell beträgt der Abstand der Aktie zur oberen Barriere knapp über 21 % (Stand 28.08.2024). Es ist von charttechnischer Seite her nicht zu erwarten, dass die Aktie den hellroten Widerstandsbereich durchbricht und die obere Barriere im Laufe der nächsten vier Monate ansteuern wird. Hinzu kommt, dass die Aktie momentan auch noch mit der blauen 200-Tage-Linie zu kämpfen hat. Diese dient als Realtime-Widerstand.

Die untere Barriere befindet sich unterhalb mehrerer, wichtiger charttechnischer Bereiche: zum einen unter dem Aufwärtstrend, zum anderen unterhalb der massiven, hellgrünen Unterstützungszone, die sich von 37,70 bis 38,70 Euro erstreckt. Der Abstand dieser Barriere zum aktuellen Kursniveau entspricht knapp 22 % (Stand 28.08.2024).

Bleibt das Knock-out-Ereignis aus, das heißt der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit auf oder unter der unteren Knock-out-Barriere bzw. auf oder über der oberen Knock-out-Barriere, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 15. Januar 2025 automatisch umgesetzt. Besitzer des Optionsscheins erhalten am Zahltag sieben Tage später 10 Euro.

Der Aktienwert hängt momentan fest zwischen wichtigen charttechnischen Marken, was den hier vorgestellten Inline-Optionsschein als Anlageinstrument ideal erscheinen lässt. Bei einer Haltedauer bis zum Ablaufdatum im Januar 2025 ergibt sich ein maximales Gewinnpotenzial von über 20 % in knapp vier Monaten.

Um einem Totalverlustrisiko zu entgehen, sollte die Position bei einem BASF-Kurs unter 38 Euro oder über 51 Euro geschlossen werden. Solange das nicht der Fall ist, können Sie entspannt auf den letzten Bewertungstag warten, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen.

Inline-Optionsschein auf BASF SE für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

